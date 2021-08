Le programme classique de Yannick Millon - Voyage en Italie

Le programme classique de Yannick Millon (Classica) : l'Italie avec Mozart, Tchaïkovski, Gustav Mahler ou encore Luigi Nono...

Programmation musicale

Felix Mendelssohn

Symphonie n°4 en La Maj op 90 (Italienne) 4. Saltarello

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini (dir.)

PRAGA

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°1 en Sol Maj K 80 1. Adagio

Quatuor De Leipzig

Conrad Muck (violon)

Tilman Büning (violon)

Ivo Bauer (alto)

Matthias Moosdorf (violoncelle)

MDG

Giovanni Bononcini / Anonyme (attribué avant 1905 à Salvator Rosa)

Vado ben spesso cangiando loco

Alfredo Kraus (ténor)

Pedro De Tordesillas (piano)

NIMBUS

Franz Liszt

Années de pèlerinage 2ème année Italie S 161 Canzonetta del Salvator Rosa S 161 n°3 - 7 pièces pour piano

Bertrand Chamayou (piano)

NAIVE RECORDS

Ottorino Respighi

Fontane di Roma P 106 La fontana di valle Giulia all'alba

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Antonio Pedrotti (dir.)

SUPRAPHON

Jacques Ibert

Escales 1. Rome - Palerme

Orchestre Symphonique De Detroit

Paul Paray (dir.)

Mercury

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Sextuor à cordes en Ré Maj op 70 Souvenir de Florence Allegretto moderato

Quatuor Borodine

Rostislav Dobinsky (violon)

Jaroslav Alexandrov (violon)

Dimitri Shebalin (alto)

Valentin Berlinski (violoncelle)

Genrikhk Talalian (alto)

Mstislav Rostropovitch (violoncelle)

CHANDOS

Pior Ilitch Tchaikovski

Capriccio italien en La Maj op 45

Orchestre Philharmonique Tchèque

Karel Ancerl (dir.)

SUPRAPHON

Claudio Monteverdi

Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie SV 206

Duo Seraphim : motet a 3

Guy De Mey (ténor)

Gerd Türk (ténor)

Gian Paolo Fagotto (ténor)

Capella Reial De Catalogne

Jordi Savall (dir.)

ASTREE

Antonio Vivaldi

Concerto en sol min op 8 n°2, L’été 1. Allegro non molto 2. Adagio 3. Presto Tempo impetuoso d'estate

Fabio Biondi (violon)

Europa Galante

OPUS 111

Reynaldo Hahn / Pietro Burrati

Venezia 2. La barcheta

Joyce Di Donato (mezzo-soprano)

Julius Drake (piano)

WIGMORE HALL

Giuseppe Verdi

Otello - Acte I Scène 1 - Una vela una vela - Esultate

Giuseppe Valdengo (baryton) : Iago

Virginio Assandri (ténor) : Cassio

Leslie Chabay (ténor) : Roderigo

Arthur Newman (basse) : Montano

Choeur et Orchestre Symphonique de la NBC De New York

Peter Wilhousky

Arturo Toscanini (dir.)

RCA

Franz Liszt

La lugubre gondole nº1 pour piano

Alfred Brendel (piano)

Philips

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min 3a. Adagietto

Orchestre Philharmonique de Vienne

Leonard Bernstein (dir.)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Benjamin Britten / Myfanwy Piper

Death in Venice 16. (on the beach)... Ah, no!

Peter Pears (ténor)

Orchestre de Chambre Anglais

Steuart Bedford (dir.)

London

Luigi Nono

"Hay que caminar" soñando

Irvine Arditti (violon)

Graeme Jennings (violon)

KAIROS