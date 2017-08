Le programme classique de Séverine Garnier (6/7) : Lully, Wagner, Boulanger...

♫ PROGRAMMATION MUSICALE ♫

Reynaldo Hahn

L'heure exquise

Philippe Jaroussky, haute-contre

Jérôme Ducros, piano

[Virgin Classics 216621 2]

Edward Elgar

Concerto en mi mineur opus 85 - pour violoncelle et orchestre :

- Adagio-Moderato

- Lento-Allegro molto

- Adagio

Jacqueline du Pré, violoncelle

Orchestre de Philadelphie

Daniel Barenboim, direction

[CBS MK 76529]

Théodore Dubois

Fantaisie

Emmanuel Ceysson, harpe

Orchestre Régional Avignon Provence

Samuel Jean, direction

[Naïve records V5419]

Ludwig Van Beethoven

Fidelio : Ouverture opus 72b

Philharmonia Orchestra

Otto Klemperer, direction

[EMI CDC 7471902]

Ludwig Van Beethoven

Fidelio : Abscheulicher! Wo eilst du hin?...Komm' Hoffnung (Acte I - Air de Léonore)

Christa Ludwig, mezzo-soprano (Léonore)

Philharmonia Orchestra

Otto Klemperer, direction

[EMI 7691312]

Jean Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : Marche pour la cérémonie des Turcs

Extrait du film Tous les matins du monde

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

[Valois V 4640]

Lili Boulanger

Nocturne

Ne Jansen, violon

Itamar Golan, piano

[Decca 478 2256]

Richard Wagner

La Walkyrie WWV 86b :

- Prélude (Acte III)

- Hoyotoho ! Hoyotoho ! (Acte III, scène 1 - Les Walkyries)

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Valery Gergiev, direction

Felix Mendelssohn

Paulus, opus 36 (1ère partie) :

- Ouverture

- Und als er auf dem Wege war

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, direction

[Harmonia Mundi]

Antonio Caldara

Marie-Madeleine aux pieds du Christ - pour solistes, chœur et orchestre (Acte I) :

- Deh librate amoretti (Air de l'amour terrestre)

- La ragione s'un'alma conseglia (Air de l'amour céleste)

- Alle vittorie (Duo l'amour terrestre et l'amour céleste)

Maria Cristina Kiehr et Rosa Dominguez, soprano

Bernarda Fink, contralto

Andreas Scholl, haute-contre

Ulrich Messthaler, basse

Gerd Turk, ténor

Schola Cantorum Basiliensis

René Jacobs, direction

[Harmonia Mundi HMC 905221/22]

Wolfgang Amadeus Mozart, musique

VassilenaSerafimova et ThomasEnhco, arrangements et transcription pour piano et marimba

Sonate pour 2 pianos en ré majeur K 448 :

- Allegro con spirito

- Andante

- Molto allegro

Vassilena Serafimova, marimba

Thomas Enhco, piano

[Deutsche Grammophon 4812578]

Georg Friedrich Haendel

Orlando HWV 31 : Ouverture

Academy of Ancient Music

Christopher Hogwood, direction

[L'oiseau Lyre 430845-2]

Nicola Porpora

Siface : Come nave in mezzo all'onde (Acte II, scène 4 - air de Siface)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Siface)

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

[Decca 478 1521]

Erik Satie

Extrait des 3 mélodies : Les anges (A notre ami Charles Levadé)

Barbara Hannigan, soprano

Reinbert De Leeuw, piano

[Winter and winter]

Claude Debussy

3 chansons de Bilitis L 90 - pour mezzo-soprano et piano :

- La flûte de pan

- Le tombeau des naïades

- La chevelure

Janet Baker, mezzo-soprano

Gerald Moore, piano

[Emi classics 9038042]

Johann Christian Bach

Der Mensch, vom Weibe geboren - pour chœur à 5 voix et basse continue

Masato Suzuki, orgue

Vox Luminis

Lionel Meunier, direction

[Ricercar RIC347]

Anne Sylvestre

Xavier

[EPM Records 984422-10]

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel EHWV 93.3 : Prélude

Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph Eschenbach, direction

[Sony classical 88985425932]

Jules Massenet

Cendrillon : Allez, laissez-moi seul... Cœur sans amour, printemps sans roses (Acte II - Récitatif et air du Prince Charmant)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano (Le Prince Charmant)

Jacques Offenbach

Fantasio : Voyez dans la nuit brune (Acte I - Air de Fantasio)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano (Fantasio)

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Marc Minkowski, direction

[Erato 0190295927622]

Claude Debussy

En blanc et noir L 134 pour 2 pianos :

- Lent

- Scherzando

Katia et Marielle Labèque, piano

[KML Recordings KML1112/3]

Philippe Hersant

The tempest : Falling star (Acte II, scène 1)

Chantal Santon-Jeffery, soprano

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Bruno Le Levreur, haute-contre

Shao Yu, ténor

Lisandro Abadie, basse

La Tempête

Simon Pierre Bestion, direction

[Alpha ALPHA608]

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro K 492 : Non so più cosa son cosa faccio (Acte I - Air de Cherubino)

Ann Murray, mezzo-soprano (Cherubino)

Chœur de L'Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Riccardo Muti, direction

[EMI CDS 7479788]

Leonard Bernstein

On the town : Lucky to be me

Jessye Norman, soprano

[Philips 446458-2]

Jules Massenet

Rêvons, c'est l'heure (La lune blanche) - version pour contralto, haute-contre et piano

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Nathalie Stutzmann, contralto

Jérôme Ducros, piano

[Warner Classics 0825646166954]