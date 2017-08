Le programme classique de Séverine Garnier (5/7) : Vasks, Monteverdi, Porter...

♫ Programmation musicale ♫

Jules Massenet

Valse folle - pour piano

Anne Queffelec, piano

[Mirare MIR320]

Claudio Monteverdi

Les 7 péchés capitaux : Vattene pur, crudel, con quella pace, SV 67 - pour ensemble vocal a cappella

Francesca Boncompagni, soprano

Mariana Florès, soprano

Christopher Lowrey, contre-ténor

Mathias Vidal, ténor

Philippe Favette, basse

Cappella Mediterranea

Leonardo García Alarcón, direction

[Alpha 112829]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, K 527 (Acte I, scène 2) :

- Madamina, il catalogo è questo (Air de Leporello)

- Ah, chi mi dice mai (Donna Elvira, Don Giovanni et Leporello)

Giuseppe Taddei, basse (Leporello)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Donna Elvira)

Eberhard Wachter, basse (Don Giovanni)

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction

[Warner classics 0825646994052]

Gustav Mahler

Rückert lieder : Ich bin der welt abhanden gekommen

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Sinfonia Varsovia

Christophe Mangou, direction

[Naïve V 5178]

Oscar Straus

Les trois valses : Je t'aime quand même…

Felicity Lott, soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan, direction

[Aria 592297]

Marin Marais

Couplets de folies : second livre de pièces de viole

Jordi Savall, basse de viole

Michael Behringer, clavecin

Rolf Lislevand, théorbe

[Alia vox AV 9805]

Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée - pour baryton et orchestre :

- Chanson romanesque

- Chanson épique

- Chanson à boire

José Van Dam, baryton

Orchestre Symphonique de la BBC

Pierre Boulez, direction

[Sony classical 88843013332-59]

Gaetano Donizetti

Lucie de Lammermoor : mon nom s'est fait entendre... (Acte III - air de Lucie)

Natalie Dessay, soprano (Lucie)

Nicolas Cavallier, baryton-basse (Raymond, Chapelain de Lucie de Lammermoor)

Ludovic Tézier, baryton (Henri Ashton)

Chœur et Orchestre de L'Opéra de Lyon

Evelino Pidò, direction

[Virgin 6994690]

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (2ème partie) :

- Interlude

- Danse guerrière

- Danse suppliante de Chloé

- Soudain l’atmosphère semble chargée d’éléments insolites

Chœur Aedes

Ensemble Les Siècles

Francois Xavier Roth, direction

[Harmonia Mundi 5280DI]

Giacomo Puccini

La bohème : Quando men' vo soletta (Acte II - Musetta, Marcello, Alcindoro, Mimì, Rodolfo, Schaunard et Colline)

Anna Moffo, soprano (Musetta)

Rolando Panerai, baryton (Marcello)

Carlo Badioli, basse (Alcindoro)

Maria Callas, soprano (Mimì)

Giuseppe Di Stefano, ténor (Rodolfo)

Manuel Spatafora, baryton (Schaunard)

Nicola Zaccaria, basse (Colline)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Antonino Votto, direction

[Warner classis 0825646341078]

Paul Dukas

Sonate en mi bémol mineur :

- Modérément vite

- Calme un peu lent très soutenu

Herve Billaut, piano

[Mirare MIR242]

Leonard Bernstein

Candide : Glitter and be gay

June Anderson, soprano (Cunégonde)

Chœur et Orchestre Symphonique de Londres

Leonard Bernstein, direction

[DGG 429734-2]

Peteris Vasks

Gramata cellam - pour violoncelle :

- Pianissimo

- Fortissimo

Sol Gabetta, violoncelle

[Sony 88725423122]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : Batti batti o bel Masetto (Acte I, scène 4 - Air de Zerlina)

Graziella Sciutti, soprano (Zerlina)

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction

[Warner classics 0825646994052]

Mélanie Bonis

Mélisande - pour piano

Luba Timofeyeva, piano

[Voices of lyrics VOL C 341]

Bernard Herrmann

Marnie : Suite :

- Prelude

- The hunt

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Esa Pekka Salonen, direction

[Sony SK 62700]

Richard Strauss

Salomé : La danse des sept voiles

Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph Von Dohnanyi, direction

[Decca 444178-2]

Colle Porter, musique

Bella et Samuel Spewack, livret

Kiss Me, Kate : Why can't you behave?

Ella Fitzgerald

Bregman Buddy et son Orchestre

Buddy Bregman, direction

[Verve 537257-2/2]

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 12 : Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Choeur)

Vox Luminis

Lionel Meunier, direction

[Alpha 258]