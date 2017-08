Le programme classique de Séverine Garnier (4/7) : Saariaho, Holmes, Glass

♫ Programmation musicale ♫

Marin Marais

Suite d'un goût étranger : La Rêveuse - pour basse de viole et basse continue

Francois Joubert-Caillet, basse de viole avec l'ensemble L'Achéron :

Andreas Linos, basse de viole - Miguel Henry, théorbe - Vincent Flückiger, guitare et archiluth et Philippe Grisvard, clavecin

[Ricercar RIC364]

André Cardinal Destouches

Les éléments : Prologue : Le Chaos :

- Ouverture

- Les Temps sont arrivés (Scène 1 - Le Destin et chœur des Divinités)

- Tandis qu'entre les Dieux (Scène 2 - Vénus et le Destin)

Eugénie Lefebvre, soprano (Vénus)

Etienne Bazola, basse (Le Destin)

Ensemble Les Surprises

Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

[Ambronay AMY 046]

Kaija Saariaho

Emilie suite :

- Pressentiments

- Interlude I (instrumental)

- Principia

- Interlude II (instrumental)

- Contre l'oubli

Karen Vouc'h, soprano

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Marko Letonja, direction

[Ondine ODE12552]

Élisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata pour ensemble instrumental et basse continue

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

[Zig Zag Territoires ZZT100601]

Augusta Holmes

- Molto lento

- Fantaisie

Luigi Magistrelli, clarinette

Claudia Bracco, piano

[Gallo CD-1355]

Philip Glass

Einstein on the beach : Trilogy sonata : II, Satyagraha, Conclusion (Acte III)

Jeroen Van Veen, piano

[Brilliant Classics]

Philip Glass

Einstein on the beach (Acte III, scène 1) :

- Knee 3 (Chœur a cappella)

- _Prematurely air-conditioned supermarket (_Chœur, orgue électrique et diction) (1)

- Ensemble (instrumental)

Michael Riesman, claviers

Luncinda Childs, diction (Prematurely Air-Conditioned Supermarket) et Sheryl Sutton (Mr. Bojangles) (1)

Ensemble Philip Glass

Michael Riesman, direction

[Nonesuch 79323-2]

Leopold Godowsky

54 études sur les études de Chopin : Etude n°22 en ut dièse mineur d'après l'étude en ut mineur opus 10 n°12

Ivan Ilić, piano

[Paraty 311.205]

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 103 : Ihr werdet weinen und heulen :

- Du wirst mich nach der Angst (Récitatif de haute-contre)

- Kein Arzt ist ausser dir zu finden (Air de haute-contre)

Damien Guillon, haute-contre

[Passacaille 987]

Marie Jaëll

Concerto n°2 en ut mineur - pour piano :

- Allegro

- Andante

- Più lento

David Violi, piano

Orchestre National de Lille

Joseph Swensen, direction

[Ediciones Singulares ES1022]

Casimir Oberfeld et Albert, musique

Mistinguett, paroles

C'est vrai

Mistinguett, chant

Orchestre non identifié

[Music Memoria 303]

Francis Poulenc

Litanies à la vierge noire

Choeur et Maîtrise de Radio France

Orchestre National de France

Charles Dutoit, direction

[Decca 448139-2]

Samuel Barber

Adagio opus 11 - pour orchestre à cordes

Paris Mozart Orchestre

Claire Gibault, direction

[Sony 88985342842]

Betsy Jolas

Signets, hommage à Maurice Ravel

Roger Muraro, piano

[ACCD 480 0862]

Johann Strauss Fils

An der schönen blauen Donau opus 314 (Le beau Danube bleu) - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

[Waner Classics 825646193547]

Henry Purcell

Didon et Enée Z 626 : When I am laid - Thy hand Belinda (Acte III, scène 2 - Air de Didon )

Lorraine Hunt, soprano (Didon)

Philharmonia Baroque Orchestra

Nicholas Mac Gegan, direction

[Harmonia Mundi HMU 907471.72]

René Aubry

Blue Lady

[As de coeur productions CD 3011]

Édith Canat de Chizy

Suite de l'eau : 1er mouvement

Duo Horreaux Tréhard : Jean-Marie Tréhard et Jean Horreaux, guitares

[Copacts Radio France MFA 216038]

Jacques Fromental Halevy

La magicienne : Je vais au cloître solitaire (Acte V, scène 1 - Romance de Blanche)

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Hervé Niquet, direction

Henry Purcell

Didon et Enée (Acte II, scène 1) :

- Prélude des sorcières / Wayward sisters (Duo La magicienne et 1ère sorcière)

- But ere we this perform (Duo des sorcières)

Laura Pudwell, mezzo-soprano (La Magicienne)

Salomé Haller, soprano (1ère Sorcière)

Marie-Louise Duthoit, soprano (2ème Sorcière)

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

[Glossa GCD 921601]