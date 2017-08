Le programme classique de Séverine Garnier (3/7) : Verdi, Bizet, Mukle...

♫ PROGRAMMATION MUSICALE ♫

Giuseppe Verdi

La Traviata : Noi siamo zingarelle (Acte II - Chœur)

Konzertvereinigung du Chœur de L'Opéra De Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Carlo Rizzi, direction

[DGG 477 9213]

Georges Bizet

Carmen (Acte I)

- La cloche a sonné (Chœur et Carmen)

- Mais nous ne voyons pas la Carmencita ! (Chœur et Carmen)

- L'amour est un oiseau rebelle (Air de Carmen et Chœur)

Leontyne Price, soprano (Carmen)

Chœur de L'Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert Von Karajan, direction

[RCA GD 86199]

Ethel Smyth

Quatuor à cordes en mi mineur : Allegretto lirico

Quatuor de Mannheim

[CPO 999352]

May Mukle

- The hamadryad

- The light wind

Catherine Wilmers, violoncelle

Simon Marlow, piano

[ASV CD QS 6245]

Germaine Tailleferre

Ballade - pour piano et orchestre

Florian Uhlig, piano

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrucken Kaiserslautern

Pablo Gonzalez, direction

[SWR Music SWR19027CD]

Nadia Boulanger

Fantaisie variée - pour piano et orchestre

David Greilsammer, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Steven Sloane, direction

[Naïve records V 5224]

Claudio Monteverdi

Lamento della Ninfa : Non avea Febo ancora

Concerto Italiano : Rossana Bertini, Sandro Naglia, Giuseppe Maletto, Daniele Garnovich, Vittorio Ghielmi, Andrea Damiani

Rinaldo Alessandrini, direction

[Naïve OP 30425]

Gabriel Fauré

Requiem opus 48 :

- Offertoire (1)

- Sanctus

- Pie jesu (2)

Sandrine Piau, soprano (2)

Stéphane Degout, baryton (1)

Maîtrise de Paris

Chœur Accentus

Orchestre National de France

Christophe Henry, orgue

Laurence Equilbey, direction

[Naïve V5137]

André Messager

L' amour masqué : j'ai deux amants (Acte I - Air d'Elle)

Patricia Petibon, soprano (Elle)

Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Yves Abel, direction

[Decca 475090-2]

John Cage

In a landscape

Rossella Spinosa, pianoforte

[Stradivarius STRA STRE 33819]

César Franck

Sonate en la majeur M 8 - pour violon et piano :

- Allegro ben moderato

- Allegro

- Recitativo

- Allegretto poco mosso

Yehudi Menuhin, violon

Hephzibah Menuhin, piano

[Warner classics 0825646777068/10]

Giacomo Puccini

Tosca : Vissi d'arte (Acte II - Air de Tosca)

Maria Callas, soprano (Tosca)

George London, baryton (Scarpia)

Orchestre du Metropolitan Opéra de New York

Dimitri Mitropoulos, direction

[Hunt CD 537]

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°3 en sol majeur K 216 : Allegro - pour violon et orchestre

Anne Sophie Mutter, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert Von Karajan, direction

[DGG 477 9731]

Alexandre Scriabine

- 12 études opus 8 : Etude en ré dièse mineur opus 8 n°12

- Etude en ut dièse mineur opus 2 n°1

Claire Marie Le Guay, piano

[Mirare MIR 169]

Jacques Prévert

Fable

Arnaud Marzorati, baryton

Marcus Price, piano

[Alpha 075]

Franz Schubert

8 variations sur un thème original en la bémol majeur opus 35 D 813

Martha Argerich et Daniel Barenboim, pianos

[DGG 479 3922]