Le programme classique de Séverine Garnier (2/7) : Rodrigo, Vavilov, Cauvin...

♫ PROGRAMMATION MUSICALE ♫

Franz Schubert

Ave Maria opus 52 n°6 D 839 - version pour violoncelle et piano

Yo-Yo Ma, violoncelle

Kathryn Stott, piano

[Sony Classical 88875103162]

Maurice Ravel

Ma mère l'oye :

- Pavane de la belle au bois dormant

- Petit poucet

- Laideronnette impératrice des pagodes

- Le jardin féerique

Martha Argerich et Nelson Freire, Pianos

Peter Sadlo et Edgar Guggeis, percussions

Francis Poulenc

Les mamelles de Tirésias FP 125 : Non, monsieur mon mari (Acte I, scène 1 - Air de Thérèse)

Julie Fuchs, Thérèse, soprano (Thérèse)

Orchestre National de Lille

Samuel Jean, direction

[DGG (Deutsche Grammophon) 4812007]

Francis Poulenc

Les mamelles de Tirésias :

- Fameux représentant de toute autorité (Acte I, scène 7 - Air du mari)

_- Ah, c'est fou les joies de la paternité (_Acte II, scène 1 - Le mari et chœur des nouveaux-nés)

Hands up ! Bonjour Monsieur le mari (Acte II, scène 2 - Le mari et Le journaliste parisien)

Il faut s'aimer ou je succombe (Acte II, scène 8 – Final)

Jean Paul Fouchecourt, ténor (Le Mari)

Wolfgang Holzmair, baryton (Le journaliste parisien)

Choristes de L’Opéra de Tokyo

Orchestre Saito Kinen

Seiji Ozawa, direction

[Philips (PHPS) 456504-2]

Clara Schumann

Concerto pour piano en la mineur opus 7 :

- Allegro maestoso

- Romance

- Finale

Brigitte Engerer, piano

Orchestre Regional de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Philippe Bender, direction

[L'Empreinte Digitale ED 13146]

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée :

- O zittre nicht (Acte I - Air de la Reine de la Nuit)

- Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Acte II - Air de la Reine de la Nuit)

Natalie Dessay, La Reine de la Nuit, soprano (la Reine de la Nuit)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Erato 0630-12705-2]

Modeste Moussorgski

- Sleza

- Souvenir d'enfance

- L'infirmière et moi

- Première punition : l'infirmière m'enferme dans une pièce sombre

Alice Ader, piano

[Fuga Libera FUG566/1]

Joaquin Rodrigo

Concierto de Aranjuez :

- Allegro con spirito

- Adagio

- Allegro gentile

Milos Karadaglic, guitare

Orchestre Philharmonique de Londres

Yannick Nezet-Seguin, direction

[DGG 481 0652]

Claude Debussy

La plus que lente

Vanessa Wagner, piano

[Ambroisie AMB 9991]

Olivier Messiaen

8 préludes :

- La colombe

- Chant d'extase dans un paysage triste

- Le nombre léger

- Instants défunts

- Les sons impalpables du rêve

- Cloches d'angoisse et larmes d'adieu

- Plainte calme

- Un reflet dans le vent

Marie Vermeulin, piano

[Paraty 612118]

Imogen Holst

Phantasy Quartet - pour quatuor à cordes

String Chamber Music

[Court Lane Music CLM376]

Philippe Cauvin

A l'infini pour ma mère

Thibault Cauvin, guitare

[Sony Classical 88875124022]

Traditionel irlandais

- An seothó (the lulla)

- Tá mé 'mo chodladh (I am asleep)

- Suantraí nua eabhrac (New York lulalby)

Caitriona O'Leary et Dulra

[Heresy records]

Frederic Chopin

Berceuse en ré bémol majeur opus 57

Imogen Cooper, piano

[Chandos CHAN 10902]

Vladimir Vavilov

Ave Maria de Caccini - pour mezzo-soprano et orgue

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Robert Lehrbaumer, orgue

[Preiser PR90829]