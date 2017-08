Le programme classique de Séverine Garnier (1/7) : Bonis, Mahler, Mendelssohn-Hensel...

♫ Programmation musicale ♫

Mélanie Bonis

Le gai printemps opus 11 - pour piano

Didier Castell-Jacomin, piano

[Continuo Classics CC 777.703]

Fanny Mendelssohn-Hensel

Quatuor à cordes en mi bémol majeur :

- Adagio ma non troppo

- Allegretto

- Romanze

Allegro molto vivace

Quatuor Ebène : Pierre Colombet, violon - Gabriel Le Magadure, violon - Mathieu Herzog, alto - Raphaël Merlin, violoncelle

[Virgin Classics 4645462]

Fanny Mendelssohn-Hensel

Bergeslust opus 10 n°5

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

[Orfeo C 749 071 A]

Alma Mahler

Hymne

Kate Lindsey, mezzo-soprano

Baptiste Trotignon, piano

[Alpha 150829]

Clara Schumann

Trio en sol mineur opus 17 - pour violon violoncelle et piano :

- Allegro moderato

- Scherzo : Tempo di minuetto

- Andante

- Allegretto

Beaux Arts Trio : Isodore Cohen, violon - Bernard Greenhouse, violoncelle - Menahem Pressler, piano

[Philips 475171-2]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Acte II, scène 12)

- Crudele ! Ah no, mio bene! (Récitatif de Donna Anna)

- Non mi dir, bell'idol mio (Air de Donna Anna)

Myrtò Papatanasiu, soprano (Donna Anna)

Ensemble Musicaeterna

Teodor Currentzis, direction

[Sony 889853160327]

Ethel Smyth

The march of the women

Eiddwen Harrhy, soprano

Chœur et Orchestre du Festival de Musique de Plymouth

Philip Brunelle, direction

[Virgin Classics VC 791188-2]

Rebecca Clarke

Sonate pour alto et piano :

- Impetuoso

- Vivace

- Adagio - Allegro

Ellen Nisbeth, alto

Bengt Forsberg, piano

[BIS 2182]

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps - version pour 2 pianos :

L'adoration de la terre (1er tableau) :

- Introduction

- Augures printaniers - Danse des adolescentes

- Jeu du rapt

- Rondes printanières

- Jeu des cités rivales

- Cortège du sage

- Adoration de la terre

- Danse de la Terre

Katia et Marielle Labèque, pianos

[KML Recordings 4814713]

Igor Stravinsky

- Préambules

- Coco et Igor

- Départ pour Grasse

Orchestre Philharmonique de Berlin

Sir Simon Rattle, direction

[Naive Records V 5223]

Lili Boulanger

Les sirènes pour mezzo-soprano, chœur de femmes et piano

Chœur Calliope

Regine Theodoresco, direction

[Calliope CAL 9374]

Cécile Chaminade

Sonate pour piano en ut mineur opus 21 :

- Allegro appassionato

- Andante

- Allegro

Anne Polk, piano

[Steinway And Sons 30037]

Serge Prokofiev

5 poèmes d'Anna Akhmatova opus 27 :

- n°1 : Solntse komnatu napolnilo (Le soleil a empli ma chambre)

- n°2 : Nastoyashchaya nezhnost' (Une vraie tendresse)

- n°3 : Pamyat'o solntse (Le souvenir du soleil)

- n°4 : Zdravstvuy (Bonjour)

- n°5 : Seroglazïy korol' (Le roi aux yeux gris)

Galina Vishnevskaya, soprano

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

[DGG 002894796777]

Jean Matitia

Broadway suite version pour saxophone alto et piano

Richard Ducros, saxophone

Tristan Pfaff, piano

Extrait du concert donné le 25 avril 2017 à La Grande Poste de Bordeaux

[CD non édité]

Amy Beach

Extrait des 3 pièces opus 128 : Young birches n°2

Shani Diluka, piano

[Mirare MIR 239]

Amy Beach

A cradle song of the lonely mother opus 108

Joanne Polk, piano

[Arabesque Recordings Z6704]