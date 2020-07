Le programme classique de Saskia de Ville : de Saint-Saëns à Liszt

Daniil Trifonov, soliste de l'Allegro non troppo e molto maestoso du 1er concerto pour piano de Tchaïkovski, avec Valery Gergiev (Mariinsky). L'air du Catalogue de Mozart par José Van Dam et La Danza de Rossini par Joyce DiDonato et Antonio Pappano..

Le pianiste Daniil Trifonov, © Photo by Dario Acosta / Deutsche Grammophon