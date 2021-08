Le programme classique de Priscille Lafitte : Joséphine Baker, Messiaen, Ferlet, Coprario, Rameau, Farandouri

"Madiana" ouvre le bal avec Joséphine Baker tout juste entrée au Panthéon ! Place à la musique française avec Darius Milhaud et Germaine Tailleferre ; sans oublier le romantisme du couple Schumann, la rencontre du compositeur et luthiste anglais John Coprario et la guitare de Maria Farandouri...

Joséphine Baker en 1925, © Hulton Archive / Intermittent