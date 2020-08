Le programme classique de Max Dozolme : Les coups de coeur de l'année (4/5)

Malgré le confinement et la crise sanitaire mondiale que nous connaissons, les artistes et les labels ont continué à nous offrir de très beaux disques, avec des sorties décalées voire seulement sur support numérique mais des disques quand même !

Programmation musicale

Erwin Schulhoff

Quatuor à cordes n°1 : 1. Presto con fuoco

Quatuor Béla

Klarthe 2019 KLA077D

Edward Elgar

Sea Pictures op.37 : 1. Sea Slumber Song

Marie-Nicole Lemieux (contrealto)

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel (direction)

ERATO 2019 0190295424336

Victorin Joncières

La mer : le calme

Chœur de l’opéra national de Bordeaux

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel (direction)

ERATO 2019 0190295424336

Moriba Koita

La Vache

Moriba Koita (luth)

Quatuor Bela

Klarthe 2019 K079

Hugo Alfven

Bergakungen op 37 : 4. Vallflickans

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

Lukas Borowicz (direction)

CPO 2019 CPO5552372

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 5 Wo soll ich fliehen hin : Ergiesse dich reichlich (Air de ténor)

Antoine Tamestit (alto)

Masato Suzuki (clavecin)

Harmonia Mundi 2019 902259DI

Manuel de Falla

Le tricorne : La tarde

Orchestre de Chambre Mahler

Pablo Heras-Cassado (direction)

Harmonia Mundi 2019 902271DI

Manuel de Falla

Le tricorne : Danza de la molinera

Orchestre de Chambre Mahler

Pablo Heras-Cassado (direction)

Harmonia Mundi 2019 902271DI

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en ré mineur RV 235

Julien Chauvin (violon)

Le Concert de la loge

Naïve 2020 OP30585

Nadia Boulanger

La mer

Cyrille Dubois (ténor)

Tristan Raës (piano)

Aparté 2020 AP224

Lili Boulanger

L’attente

Cyrille Dubois (ténor)

Tristan Raës (piano)

Aparté 2020 AP224

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn: 5. Des Antonius von Padua Fischpredigt

Markus Werba (baryton)

Orchestre National d’Île de France

Enrique Mazzola (direction)

NOMADMUSIC 2019 NMM061D

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°13 en si bémol majeur K.333 : Allegretto grazioso

Anne Queffélec (piano)

Mirare 2019 MIR426D

Camille Saint-Saëns

Quintette en la min op 14 : 4. Allegro assai ma tranquillo

Quatuor Girard

Guillaume Bellom (piano)

B RECORDS 2019 263118

Marco Marazzoli

La vita humana : Un sonno ohimè

Le poème harmonique

Marc Mauillon (baryton)

Eva Zaicik (mezzo-soprano)

Vincent Dumestre (direction)

Alpha 2019 295108

Ignace Padereweski

Miscellanea op 16 : 4. Nocturne en Si bémol Maj

Nelson Goerner (piano)

Label de l’Institut Frédéric Chopin NIFCCD061

Michael Nyman

The diary of Anne Franck (film) : If - arrangement pour contre-ténor et ensemble de violes

Iestyn Davis (contre-ténor)

Fretwork

Signum 2019 SIGCD586

Jean Sibelius

Suite Lemminkanen : Lemminkanen et les jeunes filles

Orchestre Symphonique de la BBC

Sakari Oramo (direction)

Chandos 2019 CHAN20136

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°15 en sol majeur op. posth D.887 : III. Scherzo/Trio

Quatuor Voce

Alpha ALPHA559