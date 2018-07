Le programme classique de Max Dozolme : « Le Mystère des pyramides » avec Haendel, Dupont, Franck, Glass...

G Friedrich Haendel

Water Music, ouverture

La Simphonie du Marais

Dir Hugo Reyne

REF MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

Edward Elgar

Sea Pictures, opus 37

Janet Baker, mezzo soprano

London Symphony Orchestra

Dir Sir John Barbirolli

REF WARNER CLASSICS

Gabriel Dupont

La maison dans les dunes : "voiles sur l’eau"

Marie Catherine Girod, piano

REF 3D RECORDS

Richard Wagner

Le Vaisseau Fantôme, ouverture

Berliner Philharmoniker

Dir Herbert von Karajan

REF EMI

César Franck

« Le chœur des chameliers », extrait de la Cantate Rebecca

Ensemble vocal Jean Sourisse

Vincent Warnier, piano

REF SYRIUS

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5, final

Jean-Philippe Collard, piano

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Dir André Prévin

REF EMI

Philip Glass

Extrait de l’opéra Akhénaton : danse

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Stuttgart

Dir Dennis Russel Davies

REF CBS

Robert Schumann

Etudes libres sur un thème de Beethoven WoO 31

Eric le Sage, piano

REF ALPHA

G Friedrich Haendel

Israël en Egypte – oratorio, arrangement Felix Mendelssohn

Julia Doyle, soprano

Choir of the King’s Consort

The King’s Consort

Dir Robert King

REF VIVAT

l’O.M.N.I. (L’Opus Musical Non identifié) du jour…

Gavin Bryars

The sinking of The Titanic

New Music Ensemble of San Francisco Conservatory of Music

REF EG EDITIONS

W.A.Mozart

Trio en Mi Maj K 542, allegro

Beaux Arts Trio

REF PHILIPS