Le programme classique de Laurent Lefrançois : composer l'été 1/2

Premier volet de cet "Eté classique" consacré aux compositions d’été, qu'elles aient été écrites en villégiature au bord d'un lac, sur une île, à la montagne... ou bien à Paris dans une chambre sous les toits. Avec Debussy, Georges Crumb, Chopin, Prokofiev, Mendelssohn, Ravel...

Programmation musicale :

Brahms : Trio opus 101 en ut mineur - 1er mvt « Allegro energico »

Le trio Wanderer

Harmonia Mundi HMC 901916

Debussy : Rapsodie en si bémol majeur L 116 (version pour orchestre)

Paul Meyer, clarinette

Orchestre national de Lyon

Jun Märkl, direction

Naxos 8.572675

Georges Crumb : Processional pour piano

Vestard Shimkus, piano

Artalina sortie prévue en janvier 21

Beethoven : Quatuor à cordes no 16 en fa majeur, op. 135 - 2ème mvt « Vivace »

Quatuor Hagen

Myrios MYR009

Chopin : Nocturne en fa mineur op 55 n°1

Bruno Rigutto, piano

Aparté AP220D

Schubert : Quintette pour 2 violoncelles en ut majeur D956 - 2ème mvt « Adagio »

Gautier Capuçon, violoncelle

Quatuor Ebene

Erato 825646487615

Bartok : Concerto n°3 pour piano et orchestre - 1er mvt « Allegretto »

Hélène Grimaud, piano

London Symphony orchestra

Pierre Boulez, direction

Deutsche Gramophon 4775330

Dvorak : Quatuor n°12 en Fa Maj op 96 B 179 « Américain » - 4ème mvt "Finale"

Quatuor Emerson

Deutsche Gramophon DGG 02894796142

Poulenc : Sonate pour hautbois et piano (1962) - 1er et 2ème mouvement « Elégie » et « Scherzo »

Eric Lesage, piano

François Leleux, hautbois

RCA 88985321992

Prokofiev : Sonate pour violoncelle et piano en Ut Maj op 119 - 1er mvt « Andante grave - Moderato animato »

Bruno Philippe, violoncelle

Tanguy de Willencourt, piano

Harmonia Mundi 902608DI

Ravel : Trio avec piano en la min M 67 - 2ème mvt « Pantoum »

Trio Atanassov

Paraty PTY179185D

Mendelssohn : Symphonie n°3 en la mineur op 56 « Ecossaise »

London Symphony orchestra

Claudio Abbado, direction

Deutsche Grammophon 415353-2

Debussy : L’isle Joyeuse L 106

Georges Pludermacher, piano

Transart TR128