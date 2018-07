Le programme classique de Julien Hanck : Britten, Monteverdi, Szymanowski

Programmation musicale

BENJAMIN BRITTEN

Concerto en Ré Maj op 13 : Toccata - pour piano et orchestre

Leif Ove Andsnes, Paavo Jarvi, Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham

EMI

JOHANNES BRAHMS

Sextuor à cordes n°2 en Sol Maj op 36 : 1. Allegro non troppo

Renaud Capuçon, Christoph Koncz, Gérard Causse, Marie Chilemme, Clémens Hagen, Gautier Capuçon

ERATO

ALFRED SCHNITTKE

In memoriam : Tempo di valse - arrangement pour orchestre

Mstislav Rostropovitch, Orchestre Symphonique de Londres

SONY

DIETRICH BUXTEHUDE

Membra Jesu nostri, BuwWV 75: Ad manus. Quid sunt plagae istae

Konrad Junghänel, Cantus Cölln

HARMONIA MUNDI

ALBAN BERG

Fruhe lieder pour soprano et piano : Nacht

Diana Damrau, Stephan Matthias Lademann

ORFEO

EDVARD GRIEGSonate n°1 en Fa Maj op 8 : Allegretto quasi andantino - pour violon et piano

Vilde Frang, Michail Lifits

EMI CLASSICS

JEAN SÉBASTIEN BACH

Concerto n°1 en la min BWV 1041 : Allegro assai - pour violon cordes et basse continue

Janine Jansen and friends, Ramon Ortega Quero (hautbois), Jan Jansen (clavecin), Boris Brovtsyn, Maarten Jansen (cello)

DECCA

CLAUDIO MONTEVERDI

L'Orfeo : Possente spirto (Acte III) Orphée

Diego Fasolis, I Barocchisti, Philippe Jaroussky

ERATO

KAROL SZYMANOWSKI

Sonate en re min op 9 : Allegro molto quasi presto

Alina Ibragimova, Cédric Tiberghien

HYPERION

FRÉDÉRIC CHOPIN

4 mazurkas op 41( intégrale) : Mazurka n°29 en La bémol Maj op 41 n°4 - pour piano

Jean Marc Luisada

RCA

ANTON DVORAK

Quatuor à cordes n°6 en la min op 12 B 40 : Finale : Allegro molto

Quatuor de Prague

DGG

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Les noces de Figaro : Non più andrai farfallone amoroso (Acte I) Air de Figaro

Téodor Currentzis, Musiaeterna, Christian Van Horn (Figaro, Baryton)

SONY CLASSICAL

ROBERT SCHUMANN

Symphonie n°4 en ré min op 120 : Scherzo

Antonio Pappano, Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

ICA

ARNOLD SCHOENBERG

La Nuit Transfigurée op 4 version révisée pour orchestre à cordes : Adagio

Seiji Ozawa, Orchestre Saito Kinen

PHILIPS

FRANCIS POULENC

Trio FP 43 : Rondo - pour hautbois basson et piano

Ramon Ortega Quero, Mauricio Paez, Kirill Gerstein

GIDEON

FRÉDÉRIC CHOPIN

Polonaise en la bemol maj 0p 53 - pour piano : polonaise héroïque

Vladimir Horowitz

RCA

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Quartet no. 1 in C major op. 49 (1938) - II. Moderato

Quatuor Danel

FUGA LIBERA