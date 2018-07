Le programme classique de François-Xavier Szymczak : « Classiques Beatles » (2)

The Beatles

All you need is love

PARLOPHONE

Js Bach

Invention n°8 en fa Maj BWV 779 Invention n°12 en La Maj BWV 783

Tatiana Nikolaieva, piano

JVC

The Beatles

In my life

PARLOPHONE

JS Bach

Suite pour luth en mi min BWV 996 : Bourrée - arrangement pour guitare

Narciso Yepes, guitare

DGG

The Beatles

Black bird

PARLOPHONE

Black bird

King’s Singers

EMI

The Beatles

I me mine

PARLOPHONE

I me mine

Goran Söllscher, guitare

DGG

The Beatles

Tomorrow never knows

PARLOPHONE

Karlheinz Stockhausen

Région IV

Karlheinz Stockhausen, réalisation électronique WDR Köln

DGG

Robert Schumann

Etude op 13 n°12 - pour piano

Myra Hess, piano

APPIAN PUBLICATIONS

Ralph Vaughan-Williams

Psaume 47 : O clap your hands

Orchestre de Chambre Anglais

Choeur du King’s College de Cambridge

Dir David Willcocks

EMI

The Beatles

Revolution 9

PARLOPHONE

Jean Sibelius

Symphonie n°7 en Ut Maj op 105 : 4. Vivace - Presto – Adagio

Royal Philharmonic Orchestra of London

Dir Thomas Beecham

EMI

Paul Mc Cartney

V – Wedding

Kiri Te Kanawa, Sally Burgess, Jerry Hadley, Willard White

Choeur et Orchestre Royal de Liverpool

Dir Carl Davis

EMI

The Beatles

It's all too much

PARLOPHONE

Jeremiah Clarke

Trumpet voluntary T 435 (La marche du prince du Danemark) - réduction pour trompette et orgue

Maurice André, trompette

Jane Parker-Smith, orgue

EMI

"Pourquoi je chante les Beatles ?" (Entretien par Cathy Berberian)

Ticket to ride Yellow submarine A hard day’s night

Cathy Berberian, chant

TELESCOPIE

The Beatles / arrangements M Haimovitz & C O’Riley

Back in the USSR, arrangement pour violoncelle et piano

Matt Haimovitz, violoncelle

Christopher O’Riley, piano

PENTATONE CLASSICS

Lucy in the sky with diamonds Honey pie I want you

Quatuor Wihan

NIMBUS

Michelle, arrangement pour guitare acoustique et violoncelle

Milos Karadaglic, guitare

Steven Isserlis, violoncelle

MERCURY

Frank Bridge

Golden slumbers

Chœur du Trinity College de Cambridge

PEARL

The Beatles

Golden slumbers Carry that weight The end Her Majesty

PARLOPHONE