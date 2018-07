Le programme classique de Corinne Schneider: Schubert, Liszt, Purcell, Berio, Schnittke, Padre Soler....

Programmation musicale

Franz Schubert - Franz Liszt: Die Forelle D 550 d transcription pour piano S 564

Leslie Howard (piano)

Hyperion CDA 66954/6

Claude Debussy : Images pour piano (livre II) : « Poissons d’or »

Samson François (piano)

EMI 7694342

Claude Debussy : Nocturnes n° 3 Sirènes (avec chœur)

Chœur de la Radio de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon 471332-2

Alessandro Scarlatti : Cantate à deux : « Questo silenzio ombroso » (« Ce séjour paisible et ombreux » )

1. Questo silenzio ombroso

2. Dolce piange romito usignuoto

3. Or mentr’io dormo

Gérard Lesne (contre-ténor)

Sandrine Piau (soprano)

Il Seminario Musicale

Virgin 5451262

Henry Purcell : Fantaisie n° 12 à 4 en ré m Z 743

Fantaisie n° 13 à 4 en la mineur Z 744

Les Voix humaines (ensemble de violes)

Atma Classique ACD2 2591

Henry Purcell : The Fairy Queen Z 629. Acte V : Air de Junon “O let me weep”

Ensemble Amarillis:

Patricia Petitbon (soprano)

Eloïse Gaillard (flûte à bec)

Ophélie Gaillard (violoncelle)

Violaine Cochard (clavecin)

Ambroisie AMB 9902

Henry Purcell - Luciano Berio : The Fairy Queen Z 629 : "Hornpipe" arrangement pour flûte traversière, clarinette, percussion, clavecin, alto et violoncelle

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly (direction)

DECCA 4762830

Luigi Boccherini - Luciano Berio : 4 versioni originali della Ritirata Notturna di Madrid. Arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Riccardo Chailly (direction)

DECCA 4762830

Luigi Boccherini : Quintette n° 4 en ré M G 448, pour cordes, guitare et castagnettes. Mvt. 4 Fandango (avec castagnettes)

Giangiacomo Pinardi (guitare baroque)

Mauro Occhoniero (castagnettes)

Europa Galante

Fabio Bondi (violon et direction)

VIRGIN 5456062

Padre Antonio Soler : Fandango en ré m R. 146

Andreas Staier (clavecin)

Teldec 3984214682

Gioacchino Rossini : Le Barbier de Séville. Acte I : Cavatine d’Almaviva « Ecco ridente in cielo »

Raul Gimenez (ténor)

Orchestre de Chambre de Lausanne

Jesus Lopez Cobos (direction)

Teldec 9031-74885-2

Frédéric Chopin : Andante spianato en sol M et Grande polonaise brillante en mi b M op. 22

Martha Argerich (piano)

Enregistrement de juillet 1974

Deutsche Grammophon 4775870

Gaetano Donizetti : Lucia di Lammermoor. Acte II Air de Lucia « Ardon Gl’incesi »

Anna Netrebko (soprano)

Sascha Reckert (harmonica de verres)

Chœur Giuseppe Verdi de Milan

Orchestre de chambre Mahler

Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon 2894748812

Erik Satie : Gnossienne n° 1 pour harmonica de verre

Duo d’Harmonica de verres de Vienne

Gerald et Chris Schonfeldinger

Lotus LR 9413 CD

Alfred Schnittke : L’Harmonica de verre (film), « Le musicien et le carillon »

Orchestre symphonique de la radio de Berlin

Frank Stobel (direction)

Capriccio 71 061

Georges Delerue : Fanfares pour tous les temps: « Joie » ; pour 4 trompettes, 4 trombones et tuba

Maurice André (trompette)

Octuor de cuivres de Paris

Georges Delerue (direction)

Enregistrement de 1976

Erato 0825646136957

Gustav Mahler: Symphonie n° 9 en ré M, mvt. 3 Rondo burleske : allegro assai sehr trotzig

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein (direction)

Enregistrement de 1991

Sony SM3K 47585

Daniel Schnyder : Little Songbook, suite pour trompette et ensemble de cuivres n° 6 « Catch me »

Daniel Schnyder (trompette)

Marsyas MAR-1802 2