Le programme classique de Corinne Schneider : Bleu

Heitor Villa-Lobos compositeur

Floresta do Amazonas (intégrale) : Cançao do amor - poème symphonique pour soprano choeur d'hommes et grand orchestre

John Neschling : chef d'orchestre, Orchestre Symphonique de Sao Paulo, Choeur De L'Orchestre Symphonique De Sao Paulo, Anna Korondi : Soprano