Le programme classique de Christophe Dilys : les oeuvres composées à plusieurs

Est-il possible de reconnaître la personnalité individuelle de tous les compositeurs dans une oeuvre collaborative ? Tendez l'oreille ! Avec Chopin "augmenté" par Godowsky, Mozart "augmenté" par Grieg, la collaboration entre Fauré et Messager, Minkus et Delibes. Et Glenn Miller passera nous saluer.

reconnaître la patte individuelle des compositeurs dans les oeuvres collaboratives, © Getty / Fernando Trabanco Fotografia