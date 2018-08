Le programme classique de Christophe Dilys : La mémoire dans tous ses états

PROGRAMMATION MUSICALE

Traditionnel écossais – traditionnel irlandais :

Lady Herriot Hopes ; Sir Adam Ferguson’s reel ; Bonny Lads

The Curious Bards

HARMONIA MUNDI

Alexandre Scriabine : Première symphonie, en mi majeur, op. 26

premier mouvement : Lento

Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort

Dimitri Kitaienko, direction

RCA

Zoltan Kodaly : « Veniveni Emmanuel »

Chœur de la radio-télévision hongroise

Ferenc Sapszon, direction

HUNGAROTON

Claude Debussy : Nocturnes pour orchestre, L 91 :

Fêtes

Orchestre Symphonique de Londres

André Previn, direction

EMI

Michael Giacchino : « Married life »

(bande originale du film Là-Haut)

WALT DISNEY RECORDS

Claudio Monteverdi : « Venitesescientes »

pour cornet muet, alto, et orgue

Enrico Parizzi, alto

La Fenice

Jean Tubéry, direction

RICERCAR

Diego Pisador : Claros y frescos rios :

La mañana de San Juan

Nuria Rial, soprano

José Miguel Moreno, vihuela et guitare renaissance

GLOSSA

Girolamo Kapsberger : Arpegiatta pour théorbe

Rolf Lislevand, théorbe

ASTREE

Arnold Schoenberg :Gurrelieder – teil 1 – Orchestervospiel

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle, direction

EMI

Tomas Luis de Victoria : OfficiumHebdomadaeSanctae :

« Aleph Quomodo obscuratumde »

Tenebrae

Nigel Short, direction

ARCHIV PRODUKTION

Pierre Francisque Caroubel : « Spagnolette »

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre, direction

ALPHA

Zoltan Kodaly :Hary Janos, op.35a :

Intermezzo

Orchestre du Festival de Budapest

Ivan Fischer, direction

PHILIPS

Jacques Offenbach : Orphée aux Enfers :

Ouverture

Boston Pops Orchestra

Arthur Fiedler, direction

RCA

Cole Porter : I Love Paris

Ella Fitzgerald

Orchestre de studio

Buddy Bregman, direction

VERVE

Félix Mendelssohn / Erich Wolfgang Korngold

A Midsummer Night’s Dream : Intermezzo ; Notturno ; Finale

Orchestre Symphonique de Berlin et Choeur de la Radio de Berlin

Gerd Albrecht, direction

CPO

Erich Wolfgang Korngold : Much Ado about Nothing, op.11

Ouverture ; Bridal Morning ; Garden Scene ; Hornpipe

Orchestre symphonique de Mineria

Carlos Miguel Prieto, direction

NAXOS

Jean-Sébastien Bach : cinquième suite pour violoncelle seul, en do mineur, BWV 1011

6. Gigue

Elena Andreyev, violoncelle

SON AN ERO

Jean-Sébastien Bach :Cantate « Ich armer Mensch ich Sündenknecht », BWV 55

Erbarme dich (air)

Reinoud van Mechelen, ténor

Anne Besson, flute traversière baroque

Benjamin Alard, orgue

Ronan Kernoa, violoncelle baroque

Ensemble A Nocte Temporis

ALPHA

Carlos Cachaca / Cartola

Alvorada

Ophélie Gaillard, violoncelle

APARTE

Jean Sibelius : Quatre légendes duKalevala, op.22 : Le Cygne de Tuonela

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Esa-Pekka Salonen, direction

SONY