Le programme classique d’Elsa Boublil : Bartok, Ravel, Schumann...

16h : Extrait de concert

Maurice Ravel

Introduction et allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes

Interprété par les Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France : Thomas Prévost, flûte Jean-Pascal Post, clarinette Nicolas Tulliez, harpe ; et quatuor à cordes : Martin Blondeau et Béatrice Gaugué-Natorp violons, Christophe Gaugué alto et Jérémie Maillard violoncelle

Concert enregistré le 16 février 2018