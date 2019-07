Le programme classique d'Aurélie Moreau : Zelenka, Haydn, Brahms ...

Max Bruch

Concerto pour clarinette et alto et orchestre en mi min opus 88

3. Allegro molto

Jean-Luc Votano, clarinette / Arnaud Thorette, alto

Orchestre philharmonique de Liège dirigé par Pascal Rophé

Max Bruch

Pièce pour alto clarinette et piano en si min op 83 no 2

Pièce pour alto clarinette et piano en sol min op 83 n°6

Gérard Caussé, alto / Paul Meyer, clarinette / François-René Duchable, piano

Johannes Brahms

18 Liebeslieder-Walzer op 52 pour 4 voix et piano à 4 mains : Rede Mädchen allzu liebes op 52 n°1

Edith Mathis, soprano / Brigitte Fassbaender, mezzo-soprano / Peter Schreier, ténor / Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Karl Engel et Wolfgang Sawallisch, piano

Johannes Brahms

Trio pour violon cor et piano en mi bémol majeur op 40

I. Andante

Henryk Szeryng, violon / Joseph Eger, cor / Victor Babin, piano

Johannes Brahms

Symphonie no 2 en ré majeur, opus 73

IV. Allegro con spirito

Orchestre de chambre suédois dirigé par Thomas Dausgaard

Joseph Haydn

Symphonie en Ut Maj HOB I : 90 : Finale allegro assai

IV. Vivace

Orchestre du XVIIIème siècle dirigé par Frans Brüggen

Johannes Brahms

Nänie op 82 pour choeur mixte et orchestre

Choeur Monteverdi

Orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Eliot Gardiner

Johannes Brahms

Concerto pour piano et orchestre no 2 en si bémol majeur, op. 83

IV. Allegretto grazioso

Nelson Goerner, piano

Orchestre symphonique de la NHK de Tokyo dirigé par Tadaaki Otaka

Jan Dismas Zelenka

Missa Divi Xaverii ZWV 12 : Gloria in excelsis Deo (Choeur)

Collegium vocale 1704

Collegium 1704 dirigé par Vaclav Luks

Jan Dismas Zelenka

Hipocondrie à 7 Concertanti en La Maj ZWV 187 - pour orchestre de chambre

Collegium 1704 dirigé par Vaclav Luks

Jean-Sébastien Bach

Partita pour piano no 2 en ut min BWV 826

6/ Capriccio

Martha Argerich, piano

Max Bruch

Symphonie no 3 en Mi Maj op 51

I. Andante sostenuto - Allegro molto vivace - Adagio ma non troppo - Allegro molto

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig dirigé par Kurt Masur

Max Bruch

Romance en fa maj op 85 : Andante con moto

Arnaud Thorette, alto

Orchestre philharmonique de Liège Wallonie Bruxelles dirigé par Pascal Rophé

Max Bruch

Trio no 1 en ut mineur opus 7

II. Allegro molto

Trio Petrof : Martina Schulmeisterova, piano / Jan Schumeister, violon / Kamil Zvak, violoncelle

Max Bruch

Octuor à cordes en Si bémol maj op posth

1/ Allegro molto

Ensemble Nash