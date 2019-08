Le programme classique d'Aurélie Moreau : Avison, Poulenc, Goldmark ...

Karl Goldmark

Trio pour piano, violon et violoncelle no 1 en si bémol majeur, opus 4

I. Schnell

Thomas Albertus Irnberger, violon / Michal Kanka, violoncelle / Pavel Kaspar, piano

Die Königin von Saba

Marche de la reine de Saba (Acte I Sc 6) (instrumental)

Choeur du Théâtre de Fribourg

Orchestre philharmonique de Fribourg dirigé par Fabrice Bollon

Die Königin von Saba

Dieses Auge diese Züge (Acte I Sc 7) Tous

Katerina Hebelkova (mezzo-soprano), la reine de Saba / Nuttaporn Thammathi (ténor), Assad / Irma Muhelic (soprano), Sulamith / Karoly Szemeredy (Baryton-basse), Le roi Salomon / Kim Lillian Strebel (soprano), Astaroth / Jin Seok Lee (basse), Le grand prêtre / Kevin Moreno (baryton), Baal-Haanan / Andrei Yvan (basse), Voix du gardien du temple

Choeur du Théâtre de Fribourg en Brisgau

Orchestre philharmonique de Fribourg dirigé par Fabrice Bollon

Die Königin von Saba : Magische Töne (Acte II) Air d'Assad

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre de l’opéra d’état de Bavière dirigé par Heinrich Bender

Der gefesselte Prometheus ouverture op 38

Orchestre philharmonique du Gürzenich de Cologne dirigé par James Conlon

Ludwig van Beethoven

15 variations et fugue en Mi bémol Maj sur un thème de Prométhée op 35 (extraits)

Annie Fischer, piano

Charles Avison

Concerto no 5 en ré mineur

Largo - Allegro - Andante - Allegro

Concerto Koln

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 127

Herr jesu christ wahr' mensch und gott pour solistes choeur et orchester : Herr jesu christ wahr' mensch und gott (choeur) (1ere version)

Choeur Monteverdi

Solistes baroque anglais dirigés par John-Eliot Gardiner

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 127 : Die Seele ruht in Jesu Händen - arrangement pour piano

Emile Naoumoff, piano

Francis Poulenc

Sonate pour violoncelle et piano FP 143

III/ Ballabile

IV/ Finale

Roland Pidoux, violoncelle

Emile Naoumoff, piano

Symphonie no 1 en mi bémol majeur opus 26

4. Im Garten

Orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par Jesus Lopez Cobos

Quatuor à cordes en Si bémol Maj op 8

3/ Allegro vivace

Quatuor Haydn Eisenstadt : Fritz Kircher et Martin Kocsi, violons / Gerswind Olthoff, alto et Nikolai New, violoncelle

Morceau en Si bémol Maj

Tihamer Hlavacsek, piano

Rubin Goldmark

Trio pour violon violoncelle et piano en ré min op 1

I/ Allegro moderato

Hagen Schwarzrock, piano / Oliver Kipp, violon / Katharia Troe, violoncelle