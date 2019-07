Le programme classique d'Aurélie Moreau : Arensky, Bach, Mendelssohn, Marschner...

Felix Mendelssohn compositeur

Die erste Walpurgisnacht op 60 : So weit gebracht dass wir bei Nacht (Le prêtre et choeur des druides et du peuple païen)

Kurt Masur : chef d'orchestre, Orchestre Du Gewandhaus De Leipzig, Choeur De La Radio De Leipzig, Siegfried Lorenz : Baryton (voix), Le prêtre