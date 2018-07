Programme classique de Rodolphe Bruneau Boulmier : Chopin, Haendel, Gade, Mendelssohn...

PROGRAMMATION MUSICALE

Frédéric Chopin

Valse brillante op 18 n° 1

Stephen Kovacevich, piano

Frédéric Chopin

Andante spianato en Sol Maj et grande polonaise brillante en Mi bémol Maj op 22

Dang Thai Son, piano

Frédéric Chopin

Mazurka pour piano n°41 en ut dièse min op 63 n°3

Mauricio Pollini, piano

Frédéric Chopin

Polonaise-Fantaisie en La bémol Maj op 61

Georgijs Osokins, piano

Niels WilhemGade

Symphonie n°3 en la minop 15 : Finale. Allegro molto e con fuoco

Danish National Symphony Orchestra

Christopher Hogwood, direction

Niels WilhemGade

Aquarelles op 19 - Livre 1 : 1. Elégie - pour piano

Bjørkøe, Christina, Piano

Felix Mendelssohn

Octuor à cordes en Mi bémol Maj op 20 : Allegro moderato ma con fuoco - pour 4 violons 2 altos et 2 violoncelles

James Ehnes, Erin Keefe, Andrew Wan, Augustin Hadelich, violons ; Cynthia Phelps, Richard O'Neill, altos ; Robert DeMaine, Edward Arron, violoncelles

Frédéric Chopin

Prélude en si bémol min op 28 n°16

Christian Budu, piano

Frédéric Chopin

24 préludes op 28 : Prélude en si bémol min op 28 n°16

Yundi Li, piano

Frédéric Chopin

Prélude op 28 n° 16

Dang Thai Son, piano

Ignace Jan Paderewski

Concerto pour piano en la min op 17 : 2. Romance

Dang Thai Son, piano

Philharmonia Orchestra

Vladimir Ashkenazy, direction

George Friedrich Haendel

The choice of Hercules : Yet can I hear that dulcet lay (Sc 2) Air d'Hercule

Bejun Mehta, contre ténor

Akademie für Alte Musik Berlin



George Friedrich Haendel

Chaconne en Sol Maj HWV 435 - pour clavecin

Philippe Grisvard, clavecin