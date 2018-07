Programme classique de Rodolphe Bruneau Boulmier : Soler, Albeniz, Poveda, Guerrero, Blanco, Mompou, Iturralde...

PROGRAMMATION MUSICALE

Antonio Soler

Sonate n°25 en ré min R 360 : Allegro

Luis Fernando Perez, piano

Vicente Martin Soler

La madrilena o eltutorburlado : Ouverture (instrumental)

La madrilena o eltutorburlado : Inocentita y nina

Maria Bayo, soprano

Les Talents Lyriques

Christophe Rousset, direction

Isaac Albeniz

Iberia : Cahier I : Evocacion

Luis Fernando Perez, piano

Miguel Poveda

Y yoqué culpa tengo

Miguel Poveda, chant

Francisco Guerrero

Ave Maria a 8 - pour ensemble vocal a cappella

La Capella Reial de Catalunya

Jordi Savall, chef de chœur

Evaristo Fernandez Blanco

Suite de danzasantiguas : Gavota - pour orchestre

Suite de danzasantiguas : Saltarello - pour orchestre

Orquesa Filarmonica de Malaga

José Luis Temes, direction

Federico Mompou

Cançons i Danses:Cançó i Dansa I : La FilladelCarmesi / Dansa de Castelltercol - pour piano

Cançons i Danses:Cançó i Dansa II : Senyora Isabel / Galop de cortesia - pour piano

Cançons i Danses:Cançó i Dansa III : Cancion de cuna/villancico/El noi de la mare -pour piano

Luis Fernando Perez, pianiste

Pedro Iturralde

Memorias : Retour - pour saxophone et piano

Pedro Iturralde

Miniatura impromptu - Miniatura impromptu

Juan Jiménez, saxophone soprano

Esteban Ocana, piano

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España : En el Generalife - pour orchestre

Noches en los jardines de españa : Danzalejana - pour orchestre

Noches en los jardines de España : En los jardines de la sierra de Cordoba - pour

Mari Kodama, piano

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro : Non so piu (Acte II) air de Chérubin - pour mezzo-soprano et orchestre

Teresa Berganza, mezzo-soprano

London Symphony Orchestra

John Pritchard, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Miseropargoletto K 77 - pour mezzo soprano et orchestre de chambre

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Wiener Kammerorchester

Gyorgy Fischer, soprano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°11 en la maj k 331 Alla Turca

Alicia de Larrocha, piano

Robert Schumann

Novelette pour piano en fa dièse min op 21 n°8

Alicia de Larrocha, piano