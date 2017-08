Été Classique par Odile Sambe de Ricaud : Pergolese, Mozart, Janacek...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫G.-B PERGOLESE :Stabat mater en fa mineur, Stabat mater dolorosa / Quando corpus morietur - pour soprano haute-contre cordes et basse continue. Julia Lezhneva, soprano. Philippe Jaroussky, haute-contre. I Barocchisti. Diego Fasolis, direction. Album " " - Label WARNER CLASSICS 319147 2

♫W.-A. MOZART :Requiem en ré min K 626, Séquence Lacrimosa. Choeur du Staatsoper et Orchestre Philharmonique de Vienne. Karl Boehm, direction. Album " Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DG 4794418

♫IGOR STRAVINSKY : Requiem canticles - pour solistes choeurs mixte et orchestre. Collegium Vocale de Gand. Orchestre Royal Philharmonique des Flandres. Philippe Herreweghe, direction. Album "Igor Stravinsky : Threni Requiem canticles et autres oeuvres" - Label OUTHERE RECORDS LPH020

♫FRANZ LISZT :Salve Regina S 669 n°1 - pour choeur mixte a cappella. Choeur de Chambre I Vocalisti, Hans Joachim Lustig, direction. Album " Franz Liszt : Musique sacrée pour choeur" - Label CARUS 83465

♫LEOS JANACEK : Messe glagolitique JW III/9 pour solistes choeur mixte orchestre et orgue. Andrea Dankovâ, soprano. Orchestre Symphonique de la Radio de Prague. Tomas Netopil, direction. Album " Leos Janacek : Messe glagolitique et Vecné Evangelium" - Label SUPRAPHON SU 415020

♫BENJAMIN BRITTEN :Mort à Venise : Acte 2 scène 9 Careful search now leads me to them. Peter Pears, ténor. Orchestre de chambre anglais. Steuart Bedford, direction. Album " Death in venice" - Label LONDON 425669-2

♫ERNEST CHAUSSON : Chanson perpétuelle op 37 - version pour soprano piano et quatuor à cordes. Sandrine Piau, soprano. Philippe Bianconi, piano. Quatuor Parisii (Arnaud Vallin, Jean-Michel Berrette, violons / Dominique Lobet, alto / Jean-Philippe Martignoni, violoncelle) - Album "Ernest Chausson : Chanson perpétuelle et musique de chambre" - Label SAPHIR PRODUCTIONS LVC 1092

♫JOHANNES BRAMS :4 ernste Gesänge op 121 Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete op 121 n°40. Matthias Goerne, baryton. Christoph Eschenbach, piano. Album "Johannes Brahms : Vier ernste Gesänge" - Label HARMONIA MUNDI 902174

♫ROBERT SCHUMANN :Märchenerzählungen op 132 : Lebhaft sehr markiert - pour clarinette alto et piano. Julien Herve, clarinette / Jean Sugitani, piano/ Pierre Marc Verbaudon, alto. Album "Waiting for Clara" - Label NOMADMUSIC NMM042

♫FREDERIC CHOPIN :Sonate en sol mineur op 65 : Finale - pour violoncelle et piano. Martha Argerich, piano / Mischa Maisky, violoncelle. Album " Frédéric Chopin : Musique symphonique et musique de chambre" - Label NARODOWY INSTYTUT FYDERYKA CHOPINA NIFCCD038

♫CLAUDE DEBUSSY :Sonate en sol mineur L 140 - pour violon et piano. Gérard Poulet, violon / Christian Ivaldi, piano. Album "Ravel Poulenc et Debussy : Sonates pour violon et piano" - Label LE PALAIS DES DEGUSTATEURS PDD001

♫DMITRI CHOSTAKOVITCH :Sonate pour alto et piano op 147 Allegretto. Yuri Bashmet, alto / Sviatoslav Richter, piano. Album " Musique pour alto et piano" - Label ALTO ALC1186

♫SERGE PROKOFIEV :Concertino en sol mineur op 132 Andante mosso - pour violoncelle et piano. Mstislav Rostropovitch, violoncelle. Orchestre Symphonique d'Etat de Russie. Guennadi Rojdestvenski, direction. Album "Mstislav Rostropovitch plays Prokofiev" - Label PRAGA PRD250337

♫ALEXANDRE GLAZOUNOV :Concerto en Mi bémol Majeur - pour saxophone alto et orchestre à cordes. Edward Kelly John, saxophone. Orchestre de Chambre de la Radio néerlandaise. Edward Kelly John, direction. Album "Glazounov LeFanu et Meyer : Concertos pour saxophone" - Label NEOS MUSIC 10910

♫W.-A. MOZART :Concerto en La Majeur K 622 Rondo - pour clarinette et orchestre. Jack Brymer, clarinette. Orchestre Symphonique de Londres. Colin Davis, direction. Album " Concerto pour clarinette K622 / Quintette K581" - Label PHILIPS 420710-2

♫LUDWIG VAN BEETHOVEN :Grande fugue en Si bémol Majeur op 133 - pour quatuor à cordes. Quatuor Belcea. Album " Ludwig van Beethoven : Intégrale des quatuors à cordes" - Label ZIG ZAG PRODUCTION ZZT344

♫J.-S. BACH :L'art de la fugue BWV 1080 Canon alla ottava. Grigory Sokolov, piano. Grigory Sokolov, piano. Album "Jean Sébastien Bach : Die Kunst der Fuge BWV 1080" - Label OPUS 111 OP 30346

♫ALEXANDRE SCRIABINE :Vers la flamme op 72 - poème pour piano. Vladimir Horowitz, piano. Album "Album Horowitz plays Scriabin" - Label SONY CLASSICAL 88875038372

♫P.-I. TCHAÏKOVSKY :Symphonie n°6 en si mineur op 74 Pathétique, Allegro con grazia. Orchestre du Théâtre Kirov. Valery Gergiev, direction. Album " Peter illich Tchaikovsky : Symphonie n° 6 Pathétique et Ouverture fantaisie Roméo et Juliette" - Label PHILIPS 456580-2

♫G.-F. HAENDEL :Musique pour les feux d'artifices royaux HWV 315 Ouverture. English Concert. Trevor Pinnock, direction. Album "Georg Friedrich Haendel : Musique pour les feux d'artifice royaux - Concerto a due cori" - Label ARCHIV PRODUKTION 415129-2

♫J.-P. RAMEAU : Les Boréades Acte V Scène 5 - contredanses très vives. Solistes Baroques Anglais. John-Eliot Gardiner, direction. Album " Les Boréades" - Label MUSIFRANCE 2292-45572-2

♫ERIK SATIE : Relâche : Entrée de la femme - Musique. Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Louis Auriacombe, direction. Album "Album Sauguet et Satie : Les Forains Parade et Relâche" - Label EMI 7632042