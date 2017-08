Été Classique par Odile Sambe de Ricaud : Halvorsen, Brahms, Paganini...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫JOHAN HALVORSEN :Caprice concert sur des mélodies norvégiennes - pour 2 violons. Natalia Lomeiko, violon/ Yuri Zhislin, violon. Album " Johan Halvorsen et Antonio Bruni : Duos de violons ou de violon et alto" - Label NAXOS 8.572522

♫J.-S. BACH :Concerto en ré mineur BWV 1043 - pour 2 violons cordes et basse continue. Rachel Podger, violon. Academy of Ancient Music. Andrew Manze, direction et violon. Album " Jean Sebastien Bach : Concertos pour violon et pour 2 violons" - Label HARMONIA MUNDI HMU 907155

♫J.-S. BACH :Double concerto pour violon et haubois en ut mineur BWV 1060R. Gidon Kremer, violon / Heinz Holliger, hautbois. Academy of Saint-Martin-in-the-Fields. Gidon Kremer, direction et violon. Album "Gidon Kremer : Complete concerto recordings on Deutsche Grammophon" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DG 4796502

♫W.-A. MOZART :Symphonie concertante n°2 en Mi bémol Majeur K 364, Andante. Gidon Kremer, violon. Orchestre Philharmonique de Vienne. Kim Kashkashian, alto. Nikolaus Harnoncourt, direction. Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DG 423667-2

♫G.-F. HAENDEL :Jules César en Egypte HWV 17 , Son nata Acte I Sc 11, Duo Sextus et Cornélie. Il Complesso Barocco. Alan Curtis, direction. Emoke Barath, Sextus (soprano) / Romina Basso, Cornélie (contralto) Album " Georg Friedrich Haendel : Giulio Cesare " - Label NAÏVE RECORDS OP 30536

♫JOHANNES BRAHMS : _2 Gesänge op 91 pour mezzo, alto et piano. Janet Baker, mezzo-soprano / Cecil Aronowitz, alto/ Andre Previn, piano. Album "Janet Baker interprète des lieder de Schumann et Brahms" - Label EMI CLASSICS 9037902

♫FELIX MENDELSSOHN :Duos op 63 : Abschiedslied der zugvogel - pour soprano baryton et piano. Sophie Daneman, soprano / Nathan Berg, baryton / Eugene Asti, piano. Album "Felix Mendelssohn : Mélodies et duos" - Label HYPERION CDA 66906

♫ANTOINE DE LHOYER :Air varié et dialogue en Sol Majeur - pour 4 guitares. Jorgen Skogmo, Jens Franke, Oskar Werninge, Tim Pells, guitares. Album "Antoine de Lhoyer : Intégrale des trios et quatuor pour guitares" - Label NAXOS 8573575

♫JAN LADISLAV DUSSEK : Duo concertant en Mi bémol Majeur op 69 n°2 C 239 , Allegro maestoso pour harpe et piano. Masumi Nagasawa, harpe / Richard Egarr, piano. Album "Jan Ladislav Dussek : Duos pour harpe et pianoforte" - Label ETCETERA KTC 1436

♫NICCOLO PAGANINI :Duo n°3 Polacchina. Duo Commixtus (Pavel Eret, violon / Franck Leblois, basson) Album "Paganini l'insolite / Duos endiablés pour violon et basson" - Label CALLIOPE CAL1206

♫LUDWIG VAN BEETHOVEN :Triple concerto en Ut Maj op 56 Rondo alla polacca - pour violon violoncelle piano et orchestre. Gil Shaham, violon / Gil Shaham, violon / Yefim Bronfman, piano. Orchestre de la Tonhalle de Zurich. David Zinman, direction. Album "Ludwig van Beethoven : Triple concerto et Septuor" - Label ARTE NOVA CLASSICS 82876 64015 2

♫JOSEPH RHEINBERGER :Concerto n°2 en sol min op 177 pour orgue et orchestre. Stefan Johannes Bleicher, orgue. Orchestre du Musikkollegium de Winterthur. Douglas Boyd, direction. Album "Joseph Rheinberger : Intégrale des 2 concertos pour orgue" - Label MDG 901 1643-6

♫FRANCIS POULENC : Concerto pour 2 pianos en ré min FP 61. Katia et Marielle Labèque, pianos. Orchestre symphonique de Boston. Seiji Ozawa, direction. Album " Poulenc : Concerto pour 2 pianos" - Label PHILIPS PHPS 4262842

♫BOHUSLAV MARTINU : Double concerto H 271 : Allegro - pour 2 orchestres a cordes piano et timbales. Orchestre de la Radio Tchecoslovaque de Prague, Charles Mackerras, direction. Album "Bohuslav Martinu : Double concerto et fresques de Piero Della Francesca" - Label SUPRAPHON CO-1056

♫STEVE REICH :Double sextuor, Slow. Ensemble Eighth Blackbird (Tim Munro, flûte traversière / Michael J Maccaferri, clarinette / Matt Albert, violon / Nicholas Photinos, violoncelle / Matthew Duvall, vibraphone / Lisa Kaplan, piano) Album " Steve Reich : Double sextuor et 2x5" - Label NONESUCH 7559-79786-4

♫GIOACCHINO ROSSINI :Duetto buffo di due Gatti - duo des chats. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Victoria de Los Angeles, soprano. Gerald Moore, piano. Album "Le duo des chats" - Label EMI CLASSICS 7497942