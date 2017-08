Été Classique par Odile Sambe de Ricaud : Auber, Stravinsky, Reich...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫GIOVANNI BONONCINI :Astianatte : Spera che questo cor, Air d'Ermione / Svenalo traditor, Air d'Andromaque. Vivica Genaux, mezzo-soprano. Cappella Gabetta. Andres Gabetta, direction. Album " Rival queens" - Label SONY CLASSICAL 88843023682

♫DANIEL-FRANCOIS-ESPRIT AUBER :La muette de Portici Ouverture / Acte II Duo Masaniello et Pietro. Alfredo Kraus, Masaniello (ténor) / Jean Philippe Lafont, Pietro (baryton)Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Thomas Fulton, direction. Album " La muette de Portici" - Label EMI 7492842

♫HECTOR BERLIOZ :Benvenuto Cellini : Du métal du métal, Acte III Sc 12. Nicolai Gedda, ténor. Choeur de L'Opéra Royal de Covent Garden. Orchestre Symphonique de la BBC. Colin Davis, direction. Album " Benvenuto Cellini op 23" - Label PHILIPS 416955-2

♫CLAUDE DEBUSSY : _Pelléas et Mélisande L 88 :Acte I Sc 1 Golaud et Mélisande. E_lisabeth Soderström, soprano (Mélisande) / Donald Mac Intyre, baryton-basse (Golaud) Choeur et Orchestre de l'Opera Royal de Covent Garden, Pierre Boulez, direction. Album " Claude Debussy : Pelléas et Mélisande" - Label SONY CLASSICAL 88843013332-13-15

♫RICHARD STRAUSS :Salomé : Tanz für mich Salomes tanz der sieben schleier. Catherine Malfitano, Salomé (soprano) Kenneth Riegel, Herodes (ténor) Orchestre Philharmonique de Vienne. Christoph Von Dohnanyi, direction. Album "Salome" - Label DECCA 501777

♫BELA BARTOK :Le mandarin merveilleux op 19 BB 82 Sz 73 - pour orchestre. Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden. Michael Gielen, direction. Album "Michael Gielen Edition Vol 5 : 1967 - 2014" - Label SWR MUSIC SWR19023CD/3

♫IGOR STRAVINSKY :Le Sacre du Printemps - pour 2 pianos et percussions 2 pianos et percussions. Duo de pianos D'Accord / Eardrum Percussion Duo. Album " Ritual obsessions / Le sacre du printemps d'Igor Stravinsky et la Sonate pour 2 pianos et percussions de Béla Bartok" - Label GENUIN GEN 11195

♫ALBAN BERG : 5 Altenberg Lieder op 4 - pour soprano et orchestre. Jessye Norman, soprano. Orchestre Symphonique de Londres. Pierre Boulez, direction. Album " Alban Berg : Lieder" - Label SONY CLASSICAL 88843013332-66

♫ERIK SATIE :Parade. Orchestre du Capitole de Toulouse. Michel Plasson, direction. Album " Erik Satie : Parade et Relâche" - Label EMI CLASSICS 7494712

♫GEORGE ANTHEIL :Ballet mécanique. Ensemble Modern. HK Gruber, direction. Album " Fighting the waves" - Label RCA 09026 68066 2

♫STEVE REICH :Four organs for four electric organs. John Cage / Ralph Grierson/ Michael Tilson-Thomas/ Steve Reich. Album "Three dances & four organs" - Label ANGEL S-36059

♫J.-S. BACH / J. LOUSSIER :Toccata et fugue en ré mineur BWV 565. Jacques Loussier Trio (Jacques Loussier, piano/ Pierre Michelot, contrebasse/ Christian Garros, batterie) Album "Play Bach aux Champs-Elysées" - Label DECCA 159203-2