Été Classique par Odile Sambe de Ricaud : Monteverdi, Berlioz, Clara Schumann...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫CLARA SCHUMANN :Scherzo n°2 pour piano en ut mineur op 14. Susanne Grutzmann, piano. Album "Clara Schumann : Intégrale des oeuvres pour piano" - Label PROFIL PH07065

♫CLARA SCHUMANN :Variations pour piano sur un thème de Robert Schumann en fa dièse mineur op 20. Jean Martin, piano. Album "Clara Schumann et son temps : Oeuvres pour piano" - Label ARION ARN 268603

♫CLARA SCHUMANN :Concerto en fa mineur. Orchestre Symphonique du Jutland du Sud. Oleg Marshev, piano. Album "Robert et Clara Schumann : Oeuvres pour piano et orchestre" - Label DANACORD DACOCD 688

♫ROBERT SCHUMANN :Gedichte aus Liebesfrühling op 37 n°1 à 6. Edda Moser, soprano, Nicolaï Gedda, Erik Werba, piano. Album "Edda Moser : Les enregistrements EMI Electrola des opéras et Lieder" - Label EMI CLASSICS 9282832

♫JOHANNES BRAHMS :Liebeslieder-Walzer op 52a pour piano à 4 mains n°1 à 5. Brigitte Engerer et Boris Berezovsky. Album "Johannes Brahms : Oeuvres pour piano à 4 mains" - Label MIRARE MIR 134

♫Edward Elgar :Salut d'amour op 12 - pour violon et piano. Itzhak Perlman, violon et Samuel Sanders, piano. Album "Les triomphes d'Itzhak Perlman" - Label WARNER CLASSICS 0825646051236

♫CLAUDIO MONTEVERDI :Lamento d'Arianna SV 107 à 5 - version pour ensemble vocal a cappella. Consort of Musicke. Anthony Rooley, direction. Album "Lamento d'Arianna" - Label DEUTSCHE HARMONIA MUNDI DHM8869797450 2-3

♫ERIK SATIE :47 vexations : Vexation n°1 - pour piano. Jeroen Van Veen, piano. Album " Erik Satie : Vexations" - Label BRILLIANT CLASSICS 95350/9

♫SERGE PROKOFIEV :Hamlet op 77 - pour soprano basse et orchestre, les 4 chants d'Ophélie. Natalia Gerassimova, soprano. Orchestre Symphonique du Ministère de la Culture d'URSS. Guennadi Rojdestvenski, direction. Album "Serge Prokofiev : 4 symphonies et Hamlet" - Label MELODIYA MLDY 74321 66979 2

♫HECTOR BERLIOZ :Symphonie fantastique op 14 : Rêveries - Passions / Un bal. Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise. Daniel Harding, direction. Album "Hector Berlioz : Symphonie fantastique et Jean-Philippe Rameau : Suite de Hyppolyte et Aricie" - Label HARMONIA MUNDI 902244

♫HECTOR BERLIOZ : _La mort d'Ophélie op 18 n°2._Isabelle Druet, mezzo. Anne Le Bozec, piano. Album "Shakespeare songs" - Label NOMADMUSIC NMM038

♫HECTOR BERLIOZ :Roméo et Juliette - Tristesse - Bruit lointain de bal et de concert - Grande Fête chez Capulet. Orchestre Symphonique de Londres. Valery Gergiev, direction. Album "Roméo et Juliette" - Label LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA LSO 0762

♫ANTON DVORAK :Concerto pour violoncelle n°2 en si mineur op 104 B 191, Finale. Mstislav Rostropovitch, violoncelle. Orchestre Philharmonique de Londres. Carlo Maria Giulini, direction. Album "Rostropovitch cellist of the century : The complete Warner Recordings" - Label WARNER CLASSICS 190295892302/12

♫JOSEF SUK :Quintette avec piano en sol mineur op 8, scherzo - pour piano et cordes. Matthias Kirschnereit, piano / Quatuor Minguet. Album "Josef Suk : Intégrale des quatuors à cordes et quintette avec piano" - Label CPO 777 652-2

♫JOSEF SUK :Pisen Lasky, Chant d'amour pour piano. Karl Kolly, piano. Album "Josef Suk : Oeuvres pour piano" - Label MDG 90319566

♫ZDENEK FIBICH :Humeurs impressions et souvenirs pour piano, n°358 / 20 / 24 / 21 / 25 / 368 / 94. Radoslav Kvapil, piano. Album "Anthologie de la musique tcheque pour piano" - Label UNICORN UNCN DKP DC 9149

♫JOHN LENNON :I want you (She's so heavy) The Beatles. Album "Abbey Road" - Label PARLOPHONE CDP 7464462