Été Classique par Odile Sambe de Ricaud : Rameau, Milhaud, Lili Boulanger...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫ETIENNE MOULINIÉ :Salamalec Ô Rocoba, Air du juif errant - pour ensemble vocal et instrumental. Le Poème Harmonique. Vincent Dumestre, direction. Album " Les grandes eaux musicales 2012 du château de Versailles" Album " - Label ALPHA 814

♫FELICIEN DAVID :Le Désert 3ème partie. Zachary Wilder, ténor. Choeur Accentus. Orchestre de Chambre de Paris. Laurence Equilbey, direction. Album " Félicien David : Le désert" - Label NAIVE RECORDS V5405

♫PETER ILLICH TCHAIKOVSKY :Casse-Noisette Acte II : Scène n°12 Danse arabe. Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Yuri Temirkanov, direction. Album "Casse-Noisette op 71" - Label RCA RD 60465

♫GEORGES BIZET :Djamileh, Ouverture. Orchestre de la Radio de Munich. Lamberto Gardelli, direction. Album " Djamileh" - Label ORFEO C 174 881

♫NICOLAS RIMSKI-KORSAKOV :Shéhérazade op 35 Fête à Bagdad - La mer - Le vaisseau se brise sur un rocher surmonté d'un guerrier d'airain. Orchestre Symphonique de Chicago. Fritz Reiner, direction. Album " Rimski-Korsakov : Shéhérazade et Debussy : La mer" - Label RCA GD 60875

♫MAURICE RAVEL :Shéhérazade, La flûte enchantée. Regine Crespin, mezzo. Orchestre de la Suisse Romande. Ernest Ansermet, direction. Album "Berlioz: Les nuits d'été - Ravel : Shéhérazade" - Label DECCA 417813-2

♫CAMILLE SAINT-SAËNS :Samson et Dalila, Bacchanale Acte III Sc 2. Orchestre du Théatre National de l'Opéra de Paris. Georges Prêtre, direction. Album "Camille Saint Saëns : Samson et Dalila" - Label EMI 7478958

♫JEAN PHILIPPE RAMEAU :Suite en sol mineur, L'égyptienne - pour clavecin. Mahan Esfahani, clavecin. Album " Jean Philippe Rameau : Intégrale des pièces de clavecin" - Label HYPERION CDA 68071/2

♫JEAN PHILIPPE RAMEAU :Les Indes galantes, Forêts paisibles Acte IV Sc 6 Duo Zima Adario et choeur des sauvages. Valérie Gabail, soprano. Aimery Lefevre, baryton-basse. Choeur du Marais. La Simphonie du Marais. Hugo Reyne, direction. Album "Les Indes galantes" - Label MUSIQUES A LA CHABOTTERIE 2014

♫♫JEAN PHILIPPE RAMEAU :Suite en Sol Majeur, Les Sauvages. Alexander Paley, piano. Album "Jean Philippe Rameau : Pièces pour clavecin Livre III" - Label LA MUSICA LM 002

♫ANTON DVORAK :Quatuor à cordes n°12 en Fa Majeur op 96 B 179. Quatuor Fine Arts (Efim Boico et Ralph Evans, violons / Jerry Horner, alto / Wolfgang Laufer, violoncelle) Album " Anton Dvorak : Quatuors n°12 et 14" - Label LYRINX LYR 184

♫DARIUS MILHAUD :La création du monde op 81 - ballet nègre pour 18 instruments. Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées. Darius Milhaud, direction Album "Darius Milhaud : Le boeuf sur le toit et La création du monde" - Label CHARLIN SLC 17-2

♫IGOR STRAVINSKY : Ebony concerto Allegro moderato - pour clarinette et orchestre de jazz . Benny Goodman, clarinette. Columbia Jazz Combo. Igor Stravinsky, direction. Album "Igor Stravinsky : The complete Columbia album collection" - Label SONY CLASSICAL 88875026162-41

♫EDGAR VARESE :Ecuatorial - pour choeur d'hommes à l'unisson cuivres orgue 2 ondes Martenot et 6 percussionnistes. Choeur de Radio France. Ensemble Intercontemporain. Pierre Boulez, direction. Album "Pierre Boulez dirige Edgar Varèse" - Label SONY CLASSICAL 88843013332-58

♫LILI BOULANGER : Vieille priere bouddhique - pour ténor choeur et orchestre. Julian Podger, ténor. Choeur Monteverdi. Orchestre Symphonique de Londres. John Eliot Gardiner, direction. Album "Album Symphonie de psaumes et psaumes" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 463789-2

♫MAURICE RAVEL : L'enfant et les sortilèges. Chloé Briot, mezzo. Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck, direction. Album "Debussy et Ravel : L'enfant prodigue et L'enfant et les sortilèges" - Label PARLOPHONE 0190295896928

♫BENJAMIN BRITTEN :Le Prince des Pagodes, op 57 Acte III sc 2 Finale. Sinfonietta de Londres. Oliver Knussen, direction. Album "Benjamin Britten : Oeuvres symphoniques : The prince of the Pagodas" - Label EMI CLASSICS 9 78167 2

♫CLAUDE DEBUSSY :Sonate L 137 - pour flûte traversière alto et harpe, Final. Mihi Kim, flûte traversière. Pierre Henri Xuereb, alto. Rachel Talitman, harpe. Album " Debussy / Hommage a Debussy / Sonate pour flute;Alto et harpe / Kim;Xuereb;Talitman" - Label HARP et COMPANY 5050-10

♫DUKE ELLINGTON / MICHEL LEGRAND :Caravan. Catherine Michel, harpe. Orchestre de la RTE. Michel Legrand, direction. Album " Michel Legrand : Anthology / Jazzic in classic " - Label UNIVERSAL MUSIC 534557 7