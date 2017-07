Programme Classique par Odile Sambe de Ricaud : Debussy, Dvorak, Szymanowski...

ÉTÉ CLASSIQUE - PROGRAMME...

♫Claude DEBUSSY : Ibéria - pour orchestre, 3. Le matin d'un jour de fête. Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Bernard Haitink, direction. Album "La Mer, Iberia" - Label PHILIPS 416444-2

♫Francis POULENC : Aubade FP 51 pour piano et 18 instruments. Eric Le Sage, piano. Orchestre Philharmonique de Liège. Stephane Denève, direction. Album " Francis Poulenc : Concertos et Aubade" - Label RCA 82876 603082

♫Claude DEBUSSY : La mer - esquisses symphoniques. Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Bernard Haitink, direction. Album "La Mer, Iberia" - Label PHILIPS 416444-2

♫Anton DVORAK :Sorcière de midi op 108 b 196 - poème symphonique. Orchestre Philharmonique De Berlin. Claudio Abbado, direction. Album " Symphonie n°8 - La sorcière de midi" - Label SONY SK 64303

♫Hugo WOLF :Sérénade italienne en Sol Majeur. Orchestre Saito Kinen, Seiji Ozawa, direction. Album " Dvorak; Wolf; Bartok/Serenades; Divertimento/Ozawa" - Label PHILIPS 462594-2

♫Nicolo PAGANINI : _Sérénade en ut majeur pour alto violoncelle et guitare._Salvatore Accardo, alto. Rocco Filippini, violoncelle. Carlos Bonell, guitare. Album " Serenade et quatuors nº14 et 15" - Label ITALIA CDC 13

♫Domenico CIMAROSA :Sérénade pour flûte et guitare. James Galway, flûte. Kazuhito Yamashita, guitare. Album " Italian serenade" - Label RCA RD 85679

♫Max REGER :Sérénade en Sol Majeur op 141a - pour flûte traversière violon et alto. Ensemble Oxalys ( TOON FRET, flûte traversière / NATHALIE LEFEVRE, clarinette / SHIRLY LAUB, violon / FREDERIC D'URSEL, violon / ELISABETH SMALT, alto) Album " Sérénades et quintette avec clarinette" - Label " FUGA LIBERA FUG553

♫Eugène YSAYE :Sérénade op 22 - pour violoncelle et orchestre. Josep Caballe-Domenech, violoncelle. Orchestre deFilharmonie (Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen) Alban Gerhardt, direction. Album " Henry Vieuxtemps : Concertos pour violoncelle et Eugène Ysaÿe : Méditation et Sérénade" - Label HYPERION CDA67790

♫Karol SZYMANOWSKI :Symphonie n°3 op 27 Le chant de la nuit. Orchestre Symphonique de Londres, Choeur Symphonique de Londres. Valery Gergiev, direction. Album " Karol Szymanowski : Symphonies n° 3 et 4 et Stabat Mater" - Label LSO 0739

♫Hans ZENDER :_Winterreise op 89 D 911, une interprétation composée du Voyage d'hiver de Franz Schubert._Christoph Pregardien, ténor. Klangforum de Vienne, Sylvain Cambreling, direction. Label KAIROS PRODUCTION 0012002 KAI

♫Reynaldo HAHN : _Nocturne "Quand la nuit n'est pas étoilée"_Mady Mesple, soprano. Dalton Baldwin, piano. Album "Mady Mesple chanteReynaldo Hahn" - label EMI 7498402

♫York BOWEN : _Nocturne en La bemol Maj op 78 - pour piano._Marie Catherine Girod, piano. Album " Préludes / Nocturne" - Label 3D RECORDS 8012

♫Jacques LOUSSIER :Improvisations sur des nocturnes de Chopin. Jacques Loussier, piano.Album " Improvisations sur des nocturnes de Chopin" - Label MPS 06024 9811443