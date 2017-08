Été Classique par Gabrielle Oliveira-Guyon 1/7

♫ Programmation musicale ♫

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur : Assez vif - très rythme (2ème mouvement)

Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Mathieu Herzog, alto et Raphaël Merlin, violoncelle

[Virgin classics 519045 2 ]

John Dowland

Now, O now I needs must part - chanson pour ensemble vocal à 4 voix et luth (Maintenant, o maintenant, je dois partir)

Ruby Hughes, soprano

Reinoud Van Mechelen et Paul Agnew, ténors

Alain Buet, basse

Thomas Dunford, luth

[Alpha 187 ]

Johannes Brahms

Sonate n°1 en mi mineur opus 38 : Allegro non troppo - pour violoncelle et piano (1er mouvement)

Adam Laloum, piano

Victor Julien-Laferriere, violoncelle

[Mirare MIR310 ]

Francisco Tarrega

Jota - pour guitare

Filomena Moretti, guitare

[Transart TR 107 ]

César Franck

Quintette en fa mineur m 7 : I. Molto moderato quasi lento - allegro - pour quatuor à cordes et piano (1er mouvement)

Dora Schwarzberg et Renaud Capucon, violons

Lida Chen, alto

Gautier CApucon, violoncelle

Martha Argerich, piano

[EMI 5629702 ]

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu : chœur : Kommt ihr Töchter helft mir klagen (1ère partie) (« Venez, Ô vous, mes filles, et pleurez avec moi”)

Chœur et Orchestre du Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

[Harmonia Mundi HML 5901676/78 ]

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes en fa mineur opus 80 : Allegro assai (2ème mouvement)

Quatuor Modigliani : Philippe Bernhard et Loïc Rio, violons - Laurent Marfaing, alto - François Kieffer, viloncelle

[Mirare MIR 120 ]

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°2 en fa mineur opus 21 : Maestoso (1er mouvement)

Maria João Pires, piano

Orchestre National de l'Opéra de Monté-Carlo

Armin Jordan, direction

[Erato 0825646310654/15 ]

Benjamin Britten

Young person's guide to the orchestra opus 34

Orchestre de Philadelphie

Eugène Ormandy, direction

[RCA RD 82743 ]

L'khaim

Rhapsody Yiddish

Orchestre de Pau Pays De Bearn

Faycal Karoui, direction

[Ambroisie AM 191 ]

Kurt Weill, musique

Luciano Berio, arrangements

Le grand Lustucru - pour mezzo-soprano et orchestre

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Ensemble Julliard

Luciano berio, direction

[RCA 09026 62540 2 ]

Ludwig van Beethoven

Léonore III : ouverture opus 72a

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

[San Francisco Symphony 1936-0054-2 ]

Franz Schubert

Des Fischers Liebesglück D 933 (lied) : Le pêcheur heureux en amour

Philippe Sly, baryton

John Charles Britton, guitare et arrangement

[Analekta AN29999 ]

Edouard Grieg

Concerto en la mineur opus 16 : Allegro molto moderato

Nikolai Lugansky, piano

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

Kent Nagano, direction

[Naïve records AM 210]

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°3 en la majeur opus 41 n°3 : Andante espressivo - Allegro molto moderato (1er mouvement)

Quatuor Hermès : Omer Bouchez et Elise Liu, violons - Yung-Hsin Lou Chang, alto et Anthony Kondo, violoncelle

[La Dolce Volta LDV 17 ]

George Gershwin

Rhapsodie in blue - pour clarinette piano et orchestre

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Michael Tilson-Thomas, piano et direction

[Soncla 888751700824 ]

Francis Poulenc

Nous voulons une petite sœur

Michel Senechal, ténor

Dalton Baldwin, piano

[Emi 5668542]

Aram Khatchaturian

Concerto en ré mineur : III. allegro vivace - pour violon et orchestre (arrangement pour flûte traversière)

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

David Zinman, direction

[EMI 5574872 ]