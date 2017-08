Le programme classique de Gabrielle Oliveira-Guyon (5/7) : Boccherini, Rameau, Delalande...

♫ Programmation musicale ♫

Franz Schubert

Atys D 585 - pour baryton et cordes

Matthias Goerne, baryton

Laurence Durantel, contrebasse

Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Adrien Boisseau, alto - Raphaël Merlin et Gautier Capuçon, violoncelles

[Erato 825646487615]

Béla Bartók

Concerto pour orchestre Sz 116 BB 123 : 2ème mouvement : Allegro scherzando

Orchestre Symphonique de Montréal

Kent Nagano, direction

[Onyx 4138]

Carl Philip Emanuel Bach

Der Frühling, Wq 237 H 723 (Freude, du Lust der Götter) - pour ténor, cordes et basse continue

Rupert Charlesworth, ténor

Café Zimmermann : Pablo Valetti et Mauro Lopez , violons - Petr Skalka, violoncelle - Céline Frisch, clavecin - Karel Valter et Regina Gleim, flûtes traversières baroques - Thomas Müller et Lionel Pointet, cor

[Alpha 118476]

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle n°1 en mi mineur opus 38 : Allegro quasi menuetto (2ème mouvement)

Tanguy de Williencourt, piano

Bruno Philippe, violoncelle

[Evidence EVCD012]

Heitor Villa-Lobos

Le 1er des 5 préludes pour guitare en mi mineur : Homenagem ao Sertanejo Brasileiro

Filomena Moretti, guitare

[Transart TR 138]

Paul Hindemith

6 chansons pour chœur mixte, a cappella :

- La biche

- Un cygne

- Puisque tout passe

- Printemps

- En hiver

- Verger

Ensemble vocal Aedes

Mathieu Romano, direction

[Eloquentia EL 1237]

Franz Liszt

Années de pèlerinage : 2ème année, Italie S 161 : Sonetto 104 del Petrarca S 161 n°5 - 7 pièces pour piano

Bertrand Chamayou, piano

[Naïve Records V 5260]

Luigi Boccherini

Quintette n°4 en ré majeur G 448 pour cordes et guitare : Grave assai - Fandango

Pepe Romero, guitare

Academy Chamber Ensemble : Iona Brown et Malcolm Latchem, violons - Stephen Shingles, alto - Denis Vigay, violoncelle et Tristan Fry, castagnettes

[Philips PHPS 420385-2]

John Dowland

Flow my tears

Thomas Dunford, luth

Iestyn Davies, ténor

[Hypérion CDA68007]

Johannes Brahms

Quatuor n°1 en sol mineur opus 25 : Rondo alla zingarese - pour violon, violoncelle, alto et piano

Münchner Klavier Trio : Donald Sulzen, piano - Michael Arlt, violon et Gerhard Zank, violoncelle

Avec Tilo Widenmeyer à l'alto

[Genium GEN 12246]

Serge Rachmaninov

Concerto n°4 en sol mineur opus 40 : Allegro vivace (1er mouvement)

Lise de la Salle, piano

Philharmonia Zurich

Fabio Luisi, direction

[Philharmonia PHR0104]

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Danse du calumet de la paix / Forêts paisibles (4ème entrée, scène - Duo Zima et Adario et chœur des sauvages)

Patricia Petibon, soprano (Zima)

Kevin Greenlaw, baryton (Adario)

Chœur et Orchetre La Cetra

Andrea Marcon, chef

[DG 4790079]

Alfred Schnittke

Polka - pour violon et piano

Katya Apekisheva, piano

Roman Mints, violon

[Quartz QTZ2116]

Franz Schubert

Quintette avec piano en la majeur opus posth 114 D 667 (La truite) : 11. Allegro giusto

Trio Wanderer : Jean-Marc Philips-Varjabédian, violon - Raphaël Pidoux, violoncelle et Vincent Coq, piano

Avec Christophe Gaugué, alto et Stéphane Logerot, contrebasse

[Harmonia Mundi HMX290874]

Georg Philipp Telemann

Fantaisie n°6 en ré mineur TWV 40 : 7 - pour flûte traversière

François Lazarevitch, flûte traversière

[Alpha 267]

Henri Dumont

O aeterne misericors Deus

Chœur et Orchestre de l'ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

[Harmonnia Mundi HMC 902241]

Joseph Haydn

Symphonie en mi majeur HOB I : 12 : Adagio

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

[Alpha 142994]

Ernest Chausson

Chanson perpétuelle opus 37 - pour contralto et piano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Roger Vignoles, piano

[Naïve records V5355]

Béla Bartók

4 des 44 duos Sz 98 BB 104 : n°33, 34, 35 et 36

Deborah et Sarah Nemtanu, violons

[Decca 4788959]

Giacomo Meyerbeer

Les Huguenots : Nobles seigneurs, salut ! (Acte I - Air d'Urbain)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Marc Minkowski, direction

[Erato 0190295927622]

Jean-Sébastion Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en sol majeur BWV 1048 :

- Allegro

- Adagio

- Allegro

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

[Astrée E 8737]

Michel Richard Delalande

Psaume 137 : Super flumina Babylonis - pour solistes, chœur et orchestre:

- Simphonie et Super flumina

- In salicibus

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi HMX290871920]

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana : Intermezzo

Philharmonia Orchestra

Riccardo Muti, direction

[EMI Classics]

Marc-Antoine Charpentier

Magnificat H 73 6 - pour haute-contre, ténor, basse et ensemble instrumental

Dominique Visse, haute-contre

Michel Lapleine, ténor

Philippe Cantor, basse

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi HMA195066]

Antonio Vivaldi

Il Giustino RV 717 : Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (Acte II - Air de Lotario)

Jakub Jozef Orlinski, contre-ténor (Lotario)

Cappella dell'Ospedale della Pietà Venezia

Stefan Plewniak, direction

[Evoe records EVOE 003][

Antonio Vivaldi

Il Giustino, "Vedro con mio diletto"

Jakub Józef Orliński, contre-ténor

Alphone Cemin, piano

Enregistrement en direct d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'émission spéciale de Carrefour de Lodéon, le 8 juillet 2017

Igor Stravinsky

Ragtime - pour 11 instruments

Boston Symphony Chamber Players

[DGG 463667-2]

A réécouter sur le site de France Musique : Erismena de Cavalli en direct du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence 2017