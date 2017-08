Le programme classique de Gabrielle Oliveira-Guyon (4/7)

♫ Programmation musicale ♫

Robert Schumann

Sonate n°2 en sol mineur opus 22 : Rondo

Martha Argerich, piano

[Deutsche Grammophon 4775870 ]

Manuel De Falla

La vida breve : Danza espanõla n°1

Pablo Marquez, guitare

Anne Gastinel, violoncelle

[Naïve V5182]

Felix Mendelssohn

3 Kirchenstücke opus 23 : Mitten wir in Leben sind, n°3 - pour chœur mixte

Chœur de Chambre de Stuttgart

Bernius Frieder, direction

[Carus 83.203]

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°3 en ut majeur BWV 1009 :

- Prélude

- Allemande

- Courante

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

[Harmonia Mundi HMC 901970.71]

Reinhold Gliere

Concerto opus 74 : Allegro giocoso - pour harpe et orchestre

Osian Ellis, harpe

Orchestre Symphonique de Londres

Richard Bonynge, direction

[Decca 452585-2]

Igor Stravinsky

Quatre chansons :

- The Drake

- A Russian Spiritual

- Geese and Swans

- Tilim-bom

Phyllis Bryn-Julson, soprano

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez, direction

[Deutsche Gramophon 431751-2]

Hecotr Berlioz

Symphonie fantastique opus 14 : Rêveries - Passions

West-Eastern Divan Orchestra

Daniel Barenboim, direction

[Decca 478 5350]

Franz Schubert

Quintette à cordes en ut majeur opus posth 163 D 956 : Allegretto (dernier mouvement) - pour 2 violons, alto et 2 violoncelles

Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons - Adrien Boisseau, alto - Raphaël Merlin et Gautier Capuçon, violoncelles

[Erato 825646487615]

Henri Dutilleux

Sonate pour hautbois et piano : 3. Final

Nora Cismondi, hautbois

Sébastien Vichard, piano

[Label-Herisson LH15]

George Gershwin, musique

Jonathan Rathbone, arrangements

Summertime

Swingle Singers

[Virgin VRGN VC 5451342]

Antonio Jiménez Manjón

Aire vasco opus 19 - pour guitare

Thibaut Garcia, guitare

[Parlophone 0190295954635]

Erik Satie

Parade : Choral - Prélude du rideau rouge - Prestidigitateurs chinois - Petite fille américaine - Acrobates - pour orchestre

Orchestre National de France

Manuel Rosenthal, direction

[Praga PRD/DSD 250 299]

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Stabat mater pour 8 voix à cappella

Taverner Consort and Choir

Andrew Parrott, direction

[Virgin Classic N 5452722]

Nicolas Rimski-Korsakov

Shéhérazade opus 35 : Le jeune prince et la jeune princesse

Hilippe Koch, violon

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Emmanuel Krivine, direction

[Zig Zag Territoires ZZT329]

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248 : Sinfonia (2ème partie), instrumental

Dunedin Consort

John Butt, direction

[Linn Records CKD499]

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen opus posth 129 D 965 (Le pâtre sur le rocher) - pour soprano, clarinette et piano

Natalie Dessay, soprano

Thomas Savy, clarinette

Philippe Cassard, piano

[Sony Classical 88985419882]

François Devienne

Quatuor en fa majeur opus 73 n°2 : Allegro - pour basson et cordes (1er mouvement)

Quatuor Merel : Mary Ellen Woodside et Manuel Oswald, violons - Alessandro D`Amico, alto et Rafael Rosenfeld, violoncelle

Avec : Matthias Rácz, basson

[ARS Produktion ARS38194]

Guy Ropartz

4 poèmes d'après l'intermezzo de Heine : Pourquoi vois-je pâlir la rose parfumée ? (2ème poème)

Philippe Sly, baryton

Michael McMahon , piano

[Analekta AN 2 9836]

Claude Debussy

2 des 3 Estampes :

- Pagodes

- Jardins sous la pluie

Philippe Bianconi, piano

[Lyrinx LYR 2274]

Richard Galliano

Laura et Astor

Richard Galliano Septet : Richard Galliano, accordéon - Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Lyonel Schmit, violons - Jean-Marc Apap, alto - Raphaël Pidoux, violoncelle - Stéphane Logerot, contrebasse - Hervé Sellin, piano

[Dreyfus FDM 36642-2]

Gabriel Fauré

Trio en ré mineur opus 120 : Andantino

Trio Cérès : Julien Dieudegard, violon - Noémi Boutin, violoncelle et Jonas Vitaud, piano

[Oehms Classics OC 730]

Jean-Philippe Rameau, musique

Pierre-Joseph Bernard, livret

Castor et Pollux : Ouverture

Ensemble Pygmalion

Raphael Pichon, direction

[Clean Feed HMC90221213]

Wolfgang Amadeus Mozart

Vassilena Serafimova et Thomas Enhco, arrangements et transcription pour piano et marimba

Sonate pour 2 pianos en ré majeur K 448 : Molto allegro

Vassilena Serafimova, marimba

Thomas Enhco, piano

[Deutsche Grammophon 4812578]