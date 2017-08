Le programme classique de Gabrielle Oliveira-Guyon (3/7) : Royer, Landi, Kosma...

♫ Programmation musicale ♫

Robert Schumann

Extrait des 5 Stücke im Volkston opus 102 : Vanitas vanitatum - pour violoncelle et piano

Martha Argerich, piano

Mischa Maisky, violoncelle

[Decca 478 2746]

Benjamin Britten

Concerto opus 15 : Vivace - Cadence - pour violon et orchestre

Anthony Marwood, violon

Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse

Ilan Volkov, Direction

[Hypérion CDA67801]

Luciano Berio

Folk songs : Azerbaijan love song - pour mezzo soprano et orchestre

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Ensemble Julliard

Luciano Berio, direction

[RCA 09026 62540 2]

Franz Schubert

Impromptu en fa mineur opus posth 142 n°4 D 935 n°4

Nikolaï Lugansky, piano

[Naïve records AM214]

Luigi Cherubini

Requiem en ut mineur : Agnus Dei - Communion - pour chœur mixte à 4 voix et orchestre

Le Concert Spirituel

Herve Niquet, direction

[Alpha 251]

Johannes Brahms

Sextuor à cordes n°1 en si bémol majeur opus 18 : 1. Allegro ma non troppo

Renaud Capuçon et Christoph Koncz, violons

Gérard Caussé et Marie-Chilemme, alto

Gautier Capuçon et Clemens Hagen, violoncelles

[Erato]

Anton Bruckner

Symphonie n°4 en mi bémol majeur WAB 104 (Romantique) : Scherzo - Trio

Orchestre Métropolitain

Yannick Nézet-Séguin, direction

[Atma Classique D2 2667]

Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du temps : Intermède

Trio Elégiaque: Laurent Le Flecher, violon - Virginie Constant, violoncelle - Francois Dumont, piano - Jean Philippe Vivier, clarinette

[Triton TRI 331144]

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer

Pièces de clavecin : L'Aimable

Jean Rondeau, clavecin

[Parlophone 0825646974580]

Antonín Dvořák

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 B 179 (Américain) : Finale : Vivace ma non troppo

Quatuor Alban Berg : Gunter Pichler et Gerhard Schulz, violons - Thomas Kakuska, alto - Valentin Erben, violoncelle

Modeste Moussorgski

Enfantines pour baryton et piano : Oh, raconte, nianiouchka

Sergei Leiferkus, baryton

Semyon Skigin, piano

[Conifer 75605 51229 2 ]

Felix Mendelssohn

Trio n°2 en ut mineur opus 66 : Finale

Van Baerle Trio : Hannes Minnaar, piano - Maria Milstein, violon et Gideon Den Herder, violoncelle

[Challenge Classics CC72662]

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la mineur opus 33 : Molto allegro

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Orchestre du Festival de Lucerne

James Gaffigan, direction

[Harmonia Mundi 902210]

Alexander Von Zemlinsky

6 Gesänge opus 13 : Die drei Schwestern opus 13 n°1 (arrangement pour mezzo-soprano et orchestre)

Isabelle Druet, mezzo-soprano

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Jean Francois Verdier, direction

[Klarthe KLA026]

Darius Milhaud

Le boeuf sur le toit opus 58 - pour orchestre

Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées

Darius Milhaud, direction

[Alpha 020]

Stefano Landi

Alla guerra d'amor

Johannette Zomer, soprano

Stephan Van Dyck, ténor

Alain Buet , basse

L'Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

[ALPHA 020 ]

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Nocturne en ut dièse mineur opus 19 n°4 - arrangement pour violoncelle et petit orchestre

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre de la Radio de Munich

Ari Rasilainen, direction

[RCA 82876759512]

George Gershwin

The man I love

Alexandre Tharaud, piano

[Virgin Classics 440737 ]

Philip Glass

Concerto pour violon n°1 : Mouvement I

Renaud Capuçon, violon

Orchestre Bruckner de Linz

Dennis Russell-Davies, direction

[Orange Mountain Music OMM0114 ]

Josquin des Prés

Psaume 129 : De profundis clamavi ad te, Domine

Ensemble Weser-Renaissance de Breme

Manfred Cordes

[CPO 777 588-2 ]

Richard Strauss

Concerto en ré majeur av 144 pour hautbois et petit orchestre : Allegro moderato

Stefan Schilli, hautbois

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

[OEHMS Classics OC 737]

Leonard Bernstein, musique

Bertrand Hainaut, arrangements

Candide : Ouverture

Quatuor Anches Hantées : Élise Marre, Nicolas Châtelain, Romain Millaud et Bertrand Hainaut, clarinettes

[Association Anches Hantées 2010]

Jean-Sébastien Bach

Tilge Höchster meine Sünden BWV 1083 : Schaue nicht auf meine Sünden (Duo soprano contre-ténor)

Carolyn Sampson, soprano

Robin Blaze, contre-tenor

Orchestre Bach Collegium du Japon

Masaaki Suzuki, direction

[BIS2181]

Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice : Ouverture

Orchestre Symphonique de Madrid

Jesús López Cobos, direction

[Decca 478 2197]

Ludwig van Beethoven

Concerto n°2 en si bémol majeur opus 19 : Rondo : Molto allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne

Krystian Zimerman, piano et direction

[DGG 435467-2]

Joseph Haydn

Sonate pour piano n°11 en si bémol majeur HOB XVI : 2 : 1. Moderato

Jean-Efflam Bavouzet, piano

[Chandos CHAN10942]

Jacques Prevert, paroles

Joseph Kosma, musique

Barbara

Les Frères Jacques : André Bellec, Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne.

[RYMM 1916162]

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Concert en sol majeur : Ouverture

Xviii-21 Musique des Lumières

Jean Christophe Frisch, direction

[Euro Muses EURM 2017-2]