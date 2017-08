Le programme classique de Gabrielle Oliveira-Guyon (2/7) : Lotti, Leoncavallo, Canfora...

♫ Programmation musicale ♫

Robert Schumann

Quintette en mi bémol majeur opus 44 : Scherzo - pour piano et quatuor à cordes

Martha Argerich, piano

Dora Schwarzberg et Renaud Capuçon, violons

Lida Chen, alto

Gautier Capuçon, violoncelle

[EMI 50999 642673 2 6]

Antonio Lotti

Crucifixus

Ensemble Balthazar Neumann

Thomas Hengelbrock, direction

[Deutsche Harmonia Mundi 05472 77507 2]

Jean Sebastien Bach

Concerto en ut mineur BWV 1060 - pour violon hautbois cordes et basse continue :

- Allegro

- Adagio

- Allegro

Midori Seiler, violon

Xenia Loffler, hautbois

Akademie für Alte Musik de Berlin

Stefan Mai, direction

[Harmonia Mundi HMC 901876]

Guillaume De Machaut

Messe de Notre Dame : Sanctus - pour solistes, chœur et orchestre

Claire Lefilliatre, soprano

Anna Reinhold, mezzo-soprano

Francisco Manalich, ténor

Lisandro Abadie, baryton-basse

Chœur et Orchestre La Tempête

Simon Pierre Bestion, direction

[Alpha 136888]

Igor Stravinsky

Pulcinella :

- Ouverture

- Serenata : Mentre l'erbetta Air de ténor

- Scherzino : allegro

- Allegro

Roxana Constantinescu, mezzo-soprano

Nicholas Phan, ténor

Kyle Ketelsen, baryton-basse

Orchestre Symphonique de Chicago

Pierre Boulez, direction

[SO CSOR 901 918]

Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi mineur T 116 (De ma vie) : Vivace

Quatuor à Cordes de Tokyo : Martin Beaver et Kikuei Ikeda, violons - Kazuhide Isomura, alto - Clive Greensmith, violoncelle

[Harmonia Mundi HMC 807429]

Henry Purcell

Didon et Enée (Chœur des sorcières et des magiciennes - acte II, scène 1)

Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi HMA 1901316/18]

Ludwig van Beethoven

Concerto n°3 en ut mineur opus 37 : Allegro con brio

Christoph Eschenbach, piano

Orchestre Symphonique de Londres

Hans Werner Henze, direction

[Penta Tone classics PTC 5186 201]

Johannes Brahms

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen ? Opus 74 n°1 - pour chœur a cappella

Cappella Amsterdam

Daniel Reuss, direction

[Harmonia Mundi HMC902160]

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol mineur opus 10 L 85 : Animé et très décidé

Qatuor Modigliani : Philippe Bernhard et Loïc Rio, violons - Laurent Marfaing, alto - Francois Kieffer, violoncelle

[Mirare MIR 188]

Kurt Weill

L'opéra de quat' sous : Die Zuhälterballade (Acte II)

Eric Schellow (Macheath)

Lotte Lenya (Jenny)

Orchestre Non Identifié

Wilhelm Bruckner-Ruggeberg, direction

[CBS MK 42637]

Felix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été opus 61 : Ouverture en mi majeur opus 21

Orchestre Symphonique de Londres

John Eliot Gardiner, direction

[LSO LSO0795]

Ruggero Leoncavallo

Prologo : prélude

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Georges Prêtre, direction

[Philips 411484-2]

Georg Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del disinganno (Le Triomphe du Temps et de la Désillusion) HWV 46a : Un pensiero nemico di pace (Acte I - Air de la Beauté)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (La Beauté)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

[Decca 475 6924]

Jean Sibelius

Kullervo opus 7 : Introduction

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Paavo Jarvi, direction

[Virgin 452922]

Guillaume Dufay

Missa L'homme armé : Kyrie - à 4 voix

Cut Circle

Jesse Rodin, direction

[Musique en Wallonie MEW1577-1578]

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°40 en sol mineur K 550 : Allegro assai

Orchestre Philharmonique de Vienne

Riccardo Muti, direction

[Philips 434107]

Luciano Berio

Cries of London (1 et 2)

Olive Simpson et Catherine Bott, sopranos

Carol Hall et Linda Hirst, mezzo-soprano

John Potter et Ward Swingle, ténors

John Lubbock et David Beavan, basses

[Decca 425620-2]

Franz Schubert

Trio n°2 en mi bémol majeur opus 100 D 929 : Andante con moto - pour violon, violoncelle et piano

Trio Chausson

[Mirare MIR305/1]

Henri Vieuxtemps

Concerto n°4 en ré mineur opus 31 : Scherzo vivace - Trio meno mosso - pour violon et orchestre

Hilary Hahn, violon

Philharmonie de Chambre Allemande de Brême

Paavo Jarvi, direction

[DGG 4793956]

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée : Pur ti miro (Acte III - Duo Poppée et Néron)

Nuria Rial, soprano (Poppée)

Philippe Jaroussky, contre-ténor (Néron)

Ensemble L' Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

[Virgin Classics 5099923614000]

Leoš Janáček

Capriccio : I Allegro - pour piano et ensemble de vents - pour la main gauche

Marieke Schneemann, piccolo

Boris Berman, piano

Ensemble d'Instruments à vent Néerlandais

Thierry Fischer, direction

[Chandos CHAN 9399]

Bruno Canfora, musique

Vincent Manac'h, adaptation

Brava

Sabine Devieilhe, soprano

Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain, direction

[Alpha 888]

Domenico Scarlatti

Sonates :

- en la majeur K 24 L 495

- en ré mineur K 141 L 422

Lucas Debargue, piano

[Sony Classical 88875192982]