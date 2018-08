Le programme classique de Christophe Dilys : La danse dans tous ses états

PROGRAMMATION MUSICALE

Benjamin Britten : A Ceremony of Carols, op.28 ; “This little babe”

Choeur du Trinity College de Cambridge

Richard Marlow, direction

CONIFER

Benjamin Britten : « Fanfare for St Edmunsbury » pour trois trompettes

Ensemble de cuivres Philip Jones : Philip Jones, John Wilbraham, Michael Laird, trompettes

DECCA

DmitriKabalevsky : Ouverture « Colas Breugnon », op.24

Orchestre philharmonique de la BBC

Vassily Sinaisky, direction

CHANDOS

Claudio Monteverdi : « Que sguardo sdegnosetto », SV 247

Magdalena Kožená, mezzo-soprano

La Cetra

Andrea Marcon, direction

DGG

Gabriel Fauré : Quintette n°1 en ré mineur, op.89 ; Molto moderato

Ensemble Domus

HYPERION

Francis Poulenc : Sonate FP 33 pour cor, trompette et trombone ; Andante

Les Cuivres Français :

Thierry Caens, trompette

André Cazalet, cor

Michel Becquet, trombone

PIERRE VERANY

Georg Philipp Telemann : Ouverture en sol majeur, TWV 55 : G11 ; Le réveil de Quixotte ; Son attaque des moulins à vent ; Le couché de Quixotte

Orchestre baroque Elbipolis d’Hambourg

Jurgen Gross, direction

RAUM KLANG

Francesco Bartolomeo Conti : Ballo de pagarellieri : Chaconne

Orchestre baroque Elbipolis d’Hambourg

Jurgen Gross, direction

RAUM KLANG

Claude Debussy : Nocturnes pour orchestre, L91 ; Sirènes (avec chœur)

Orchestre symphonique de Londres, Ambrosian Opera Chorus

Andre Previn, direction

EMI

György Ligeti : 6 bagatelles : Allegro con spirito – pour quintette à vents

Quintette à vents du Phiharmonique de Berlin

BIS

Jan Dismas Zelenka : Sonate en trio n°6, en ut mineur, ZWV 181 n°6 : Allegro – pour deux hautbois, basson et basse continue

Ensemble Maryas

LINN RECORDS

MiklosRozsa : La Maison du Dr Edwardes (bande originale du film d’Alfred Hitchcok)

Orchestre de studio

MILAN

William Brade : Ein Schottisch Tanz n°16

Hesperion XX

Jordi Savall, direction

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Aaron Copland : Four dances episodes : « hoe down »

Orchestre philharmonique de la BBC

John Wilson, direction

CHANDOS

Anonyme : Padouane

Anonyme : Saltarelle

Hesperion XXI

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

Félix Mendelssohn : Quatrième symphonie, en la majeur, op.90 : Saltarello

New Philharmonia Orchestra

Wolfgang Sawallisch, direction

BRILLIANT CLASSICS

Jimmy McHugh, Clarence Gaskill : I can’t believe that you are in love with me

Billie Holiday

Teddy Wilson and His Orchestra

BDMUSIC

Ambroise Thomas : Hamlet : « à vos jeux mes amis ! » (acte IV) – Air d’Ophélie

June Anderson, Ophélie

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI

Edgar Meyer : Emily’s reel

Mark O’Connor, violon

Yo-Yo Ma, violoncelle

Edgar Meyer, contrebasse

SONY

Ottorino Respighi : Concerto gregoriano

Pierre Amoyal, violon

Orchestre National de France

Charles Dutoit, direction

DECCA