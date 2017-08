Le programme classique de Jérémie Rousseau (3/7) : Florentz, Britten, Ketelbey...

♫ PROGRAMMATION MUSICALE ♫

Jean-Louis Florentz

L’enfant des îles (Sylves insulaires)

Orchestre National des Pays de la Loire

Hubert Soudant, direction

(Forlane)

Jean-Louis Florentz

Les laudes (Chant des fleurs)

Michel Bourcier, orgue

(Koch)

César Franck

Prélude, fugue et variation

Thierry Escaich, orgue

Claire Marie Le Guay

(Musidisc)

Francis Poulenc

Concerto pour orgue (Tempo de l’Allegro initial)

Peter Hurford, orgue

Philharmonia Orchestra

Charles Dutoit, direction

(Decca)

Francis Poulenc

Concerto pour deux pianos

Lucas et Arthur Jussen, pianos

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Stéphane Denève, direction

(DG)

Francis Poulenc

Stabat Mater (Vidit Sum)

Marlis Petersen, soprano

Chœurs et Orchestre de la SWR de Stuttgart

Stéphane Denève, direction

(Hänssler)

Francis Poulenc

Quatre motets pour un temps de pénitence (Timor et tremor)

RIAS Kammerchor

Marcus Creed, direction

(HM)

Michel Richard Delalande

De Profundis (Introduction)

Ensemble vocal et instrumental de Lausanne

Michel Corboz, direction

(Erato)

Étienne Moulinié

Ne reminiscaris Domine

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction (HM)

Henri Purcell

- Music for a while

- O Solitude

Alfred Deller, Wieland Kuijken, William Christie, Roderick Skeaping

(HM)

Benjamin Britten

A Midsummer night’s Dream : Welcome, wanderer!

Alfred Deller, contre-ténor

London Symphony Orchestra

Benjamin Britten, direction

(Decca)

Benjamin Britten

The Young Person’s Guide to the Orchestra

London Symphony Orchestra

Benjamin Britten, direction

(Decca)

Vaughan Williams

Quick March

Philharmonia Orchestra

Leonard Slatkin, direction

(RCA)

Jean-Sébastien Bach, musique

Henry Wood, arrangement

Toccata et Fugue en ré mineur

Orchestre symphonique de la BBC

Andrew Davis, direction

(Teldec)

Henry Wood

Fantasia on British Sea Songs

Bryn Terfel, ténor

Orchestre symphonique de la BBC

Andrew Davis, direction

(Teldec)

Albert Ketelbey

Dans les jardins d’un monastère

Royal Philharmonic Orchestra

Eric Rogers, direction

(Decca)

Frank Bridge

Extrait des 4 pièces pour violoncelle et piano : Berceuse, Sérénade, Cradle Song

Jérôme Pernoo, violon

Jérôme Ducros, piano

(Ogam)

John Tavener

Protecting Veil (The Dormition of the Mother of God)

Yo-Yo Ma, violoncelle

Orchestre symphonique de Baltimore

David Zinman, direction

(Sony)

Orlando di Lasso

Missa pro defunctis (Responsorium, Introitus)

The Hilliard Ensemble

(ECM)

Arvo Pärt

Magnificat

The Tallis Scholars

(Gimell)

Arvo Pärt

Fratres

Gil Shaham, violon

Orchestre symphonique de Göteborg

Neeme Järvi, direction

(DG)

Yrjö Kilpinen

Rannalta I, Kesäyö

Martti Talvela, basse

Ralf Gothoni, piano

(Fuga)

Jean Sibelius

Symphonie n°5 (Final)

Orchestre symphonique de Lahti

Osmo Vänskä, direction

(Bis)