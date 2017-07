Programme classique par Rodolphe Bruneau-Boulmier : Mozart, Paderewski, Ibert...

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Porgi amor

Maria Bengtsson, soprano

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Bertrand de Billy

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Crudele, acte II

Maria Bengtsson, soprano

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Bertrand de Billy

QUE FAIRE APRES MOZART ?

Lorenzo Weckbacher

Quartetto 7

Korneel Bernolet et Apotheosis

Frédéric Chopin

Mazurkas

Ignacy Paderewski

Concerto pour piano

Romance

Kevin Kenner; piano

Orchestra of the Podlasie Opera, Philharmonic In Bialystok

Direction : Marcin Nalecz-Niesiolowski

MEME PURETE

Toru Takemitsu

Romance

Kotaro Fokuma, piano

Toru Takemitsu

Quotation of dream

Paul Crossley, piano ; Peter Serkin, piano

London Sinfonietta

Direction : Oliver Knussen

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

La Mer

Orchestre National Symphonique de Lithuanian

Direction : Juozas Domarkas

RETOUR AU POINT DE DEPART, LA FRAGILITE, L’INEFFABLE, LA ROMANCE

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n° 20

Romance

Stephen Kovacevich, piano

London Symphony Orchestra

Direction : Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Variations Diabelli

Stephen Kovacevich, piano

Arnold Schoenberg

Herzgewächse, Op. 20

Christine Schäfer, soprano

Ensemble Intercontemporain

Direction : Pierre Boulez

Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te... Non temer, amato bene, KV 505

Christine Schäfer, soprano; Maria João Pires, piano

Berliner Philharmoniker, Orchestra

Direction : Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Zaide, K.344 / Act 1:"Ruhe sanft, mein holdes Leben"

Christine Schäfer, soprano

Berliner Philharmoniker, Orchestra

Direction : Claudio Abbado

ROMANCE

Johannes Brahms

Die schöne Magelone

Ruhe, Süßliebchen, im Schatten

Christian Gerhaher, ténor

Jacques Ibert

Hommage à Mozart

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Neeme Järvi

Stefano Gervasoni

D’après Mozart pour violon et piano préparé

Aldo Orvieto, piano ; Saori Furukawa, violon

Paul Dessau

Symphonische

Adaptation des Quintetts Es-dur K.614

Allegro molto

Staatskapelle Berlin

Direction : Otmar Suitner