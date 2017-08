Le programme classique de Jérémie Rousseau (2/7) : Hersant, Greif, Nyman...

♫ PROGRAMMATION MUSICALE ♫

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5 (Andante)

Aldo Ciccolini

Orchestre de Paris

Serge Baudo, direction

(Warner)

Déodat de Séverac

En Languedoc (Sur l’étang, le soir ; A cheval dans la prairie)

Aldo Ciccolini

(Warner)

Rodion Shchedrin

Carmen Suite (Scène)

Orchestre du Théâtre du Bolchoï

Guennadi Rojdestvenski, direction

(Melodiya)

Rodion Shchedrin

Naughty Limericks

Orchestre Philharmonique de Moscou

Kirill Kondrashin, direction

(Melodiya)

Rodion Shchedrin

- Two-part invention

- Humoresque

- Jouer un opéra de Rossini

Rodion Shchedrin

(Melodiya)

Gioacchino Rossini

L’Italienne à Alger : Cruda Sorte, Ouverture

Marilyn Horne

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

(Erato)

Gioacchino Rossini

Stabat Mater

Luba Orgonášová, Cecilia Bartoli, Raul Gimenez et Roberto Scandiuzzi

Chœurs et Orchestre Philharmonique de Vienne

Myung Whun Chung, direction

(DG)

Gioacchino Rossini

Rendez-vous de chasse

Orchestre du Festival de Budapest

Ivan Fischer, direction

(Channel Classics)

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades :

- Ouverture

- Entrée

- Entrée des peuples

- Contredanse en rondeau

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

(Alia Vox)

Marin Marais

La Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris

François Fernandez, Marc Hantaï, Philippe Pierlot et Kenneth Weiss

(Flora)

Philippe Hersant

Trio « Variations sur la Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Marin Marais »

Christophe Poiget, Isabelle Veyrier et Alice Ader

(MFA)

Philippe Hersant

Ephémères (La lande)

Alice Ader

(CEZ)

Olivier Greif

Trio pour piano, violon et violoncelle (De Profondis)

Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel et Antje Weithaas

(HM)

Guillaume Connesson

Concerto violoncelle (Orgiaque)

Jérôme Pernoo

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Jean-Christophe Spinosi

(DG)

Guillaume Connesson

Jurassic trip

- Attaque des raptors

- Petit carnivore

- Déjeuner du Brontosaure

Quatuor Parisii : Eric Le Sage, Paul Meyer, Frank Braley, Xavier Philips et François Meyer

(RCA)

Guillaume Connesson

The Shining One

Eric Le Sage

Orchestre Royal d’Ecosse

Stéphane Denève

(Chandos)

Richard Strauss / Percy Grainger

Ramble on the last Love Duet in Der Rosenkavalier

Jean Yves Thibaudet

(Decca)

Richard Strauss

Sonate pour violon et piano opus18 (Improvisation)

David Grimal et Georges Pludermacher

(HM)

Richard Strauss

Sinfonia Domestica (Wiegenlied)

Staatskapelle de Dresde

Rudolf Kempe

(Warner)

Richard Strauss

Wiegenlied

Renée Fleming

Orchestre Symphonique de Houston

Christoph Eschenbach

(RCA)

Richard Strauss

Suite de danses d’après François Couperin (Carillon)

Staatskapelle de Dresde

Rudolf Kempe

(Warner)

Leopold Mozart

Symphonie des jouets (Allegro et Menuetto)

Academy of Saint Martin in the Fields

Neville Marriner

(Philips)

Michael Nyman

In Re Don Giovanni

Michael Nyman Band

(MN Records)