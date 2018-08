Le programme classique d'Elsa Boublil : Stradella, Fauré, Couperin...

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : For unto us a childisborn (1ère partie – Chœur)

Chœur Monteverdi

Orchestre Baroque Anglais

Sir John Eliot Gardiner, direction

[PHILIPS 411 041-2]

Antonio Vivaldi

Ottone in villa RV 729 : Gelosia tu giàrendi l'alma mia (Acte I, scène 11 - Air de Caio)

Léa Desandre, Mezzo-Soprano (Caio)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi 8905283DI]

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232 : Kyrie eleison (Chœur)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi 890529394]

Hector Berlioz

Requiem opus 5 : Rex tremendae

Orchestre symphonique et choeur du SWR de Stuttgart

Choeur de la radio de Leipzig

Robert Norrington

[HACL SACD 93.131]

Hector Berlioz

Symphonie fantastique opus 14 : Songe d'une nuit de Sabbat

Orchestre Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

[Musicales Actes-Sud ASM 02]

Camille Saint-Saëns

Danse macabre opus 40 - pour violon et orchestre

Herman Krebbers, violon

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Bernard Haitink, direction

[Philips PHPS442608-2]

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur opus 33 : Allegro non troppo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Grigory Stolyarov, direction

[DGG 002894796763]

Franz Schubert

Sonate en la mineur D 821 (Arpeggione) : Allegro moderato - pour violoncelle et piano

Benjamin Britten, piano

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

[Decca 4783577]

Andre Caplet

Epiphanie : Cadence

Frédéric Lodéon, violoncelle

Philharmonia Orchestra

Charles Dutoit, direction

[Erato 825646328437]

Franz Schubert

AufdemWasserzusingen opus 72 D 774

Rista Ludwig, mezzo-soprano

Geoffrey Parsons, piano

[EMI 5176082]

Franz Liszt

Harmonies poétiques et religieuses S 173 pour piano : Pensée des morts

Aldo Ciccolini, piano

[EMI Classics 685864 2]

Keith Jarrett

So tender

Keith Jarrett, piano

Gary Peacock, contrebasse

Jack de Johnette

[ECM 825015-2]

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°2 en ré Majeur BWV 1028 : Adagio

Kim Kashkashian, alto

Keith Jarrett, clavecin

[ECM 445230-2]

Antonio Vivaldi

Concerto en fa mineur opus 8 n°4 P 442 RV 297 (L'Hiver) : Allegro - pour violon, cordes et basse continue

Forma Antiqua

Aitor Heviaviolon, biolon

[Winter & Winter 910 185-2 2]

Antonio Vivaldi

Stabat Mater en fa mineur RV 621 : Stabat Mater - pour contre-ténor, cordes et basse continue

James Bowman, contre-ténor

Academy of Ancient Music

Christopher Hogwood, direction

[Oiseau Lyre 414329-2]

Alessandro Stradella

Amanti olàolàAccademia d'Amore :

- Sinfonia (instrumental)

- Amanti olàolà (Chœur)

- Hor non sia chi paventi (Récitatif Amore)

- D'amore all'invito (Duo Bellezza et Cortesia)

- Chi rese delirante (Récitatif Bellezza)

Lucia Martin Carton, Bellezza (Soprano)

Léa Desandre, Cortesia (Mezzo-Soprano)

Carlo Vistoli, Amore (Contre-Ténor)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

[Harmonia Mundi 8905283DI]

Joseph Haydn

Cantate HOB XXIVa : 10 : Scène de Bérénice : Non partir bell'idolmio (Air) - pour mezzo- soprano et orchestre

Léa Desandre, mezzo-soprano

Opera Fuoco

David Stern, direction

[Aparte AP165D]