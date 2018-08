Le programme classique de Christophe Dilys: l'orchestre dans tous ses états

PROGRAMMATION MUSICAL

Marin Marais et Jean-Baptiste Lully : Prélude & Entrée et Charivari

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

(pour la bande originale du film Marquise de 1997)

ALIA VOX

Claudio Monteverdi : Hor che’l ciel e la terra

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

AMBRONAY

Michael Giacchino : « Bundle of joy »

(tiré de la bande originale de Vice-Versa de 2015)

Orchestre de studio

Tim Simonec, direction

WALT DISNEY RECORDS

George Lloyd : prélude de l’acte II de The Serf

Bath Philharmonia

Jason Thornton, direction

EM RECORDS

Alexandre Scriabine : première symphonie, en mi majeur, op. 26 ; quatrième mouvement

Scherzo – vivace

Orchestre symphonique de la radio de Francfort

Dmitry Kitaenko, direction

RCA

Eustache du Caurroy : Missa pro defunctis : Responsorium ad absolutionem

Doulce Mémoire

Denis Raisin-Dadre, direction

ASTREE

Thomas Newman : « Define dancing »

(tiré de la bande originale du film Wall-E de 2008)

Orchestre de studio

Newman, direction

WALT DISNEY RECORDS

Jean-Baptiste Lully : Passacaille (tirée d’Armide, LWV 71)

Capriccio Stravagante Les 24 violons

Skip Sempe, direction

PARADIZO

Jean Sibelius : La Nymphe des bois, op. 15

Orchestre symphonique de Lahti

Osmo Vanska, direction

BIS

John Oddo : John Brown’s Other Body

The Woody Herman Big Band, feat. Al Cohn et Stan Getz

(concert au Concord Jazz Festival 1982)

CONCORD JAZZ

Jules Massenet : Scènes Pittoresques (suite orchestrale n°4)

2. Air de ballet et 3. Angélus

Orchestre de la société des conservatoires

Albert Wolff, direction

TESTAMENT

Modest Moussorgski : prélude de La Khovantchina

Orchestre philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

SONY

John Williams :Scherzo for motorcycle and orchestra

(tiré de la bande originale de Indiana Jones et la dernière croisade de 1989)

Orchestre de studio

John Williams, direction

WARNER BROS

Gustav Mahler : deuxième symphonie, « Résurrection », en do mineur

troisième mouvement : Scherzo

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

SONY CLASSICAL

Alphonse X le sage : Cantigas de Santa Maria (extraits)

La Tempête

Simon-Pierre Bestion, direction

ALPHA

Giovanni Battista Fontana : onzième sonate, pour deux cornets à bouquin et basse continue

Judith Pacquier et William Dongois, cornets à bouquin

Le Concert Brisé

ACCENT

Hugo Alfven : suite d’orchestreGustav II Adolf, op. 49 : « Elegi »

Sveriges Radios Symfoniorkester

Westerberg, direction

SWEDISH SOCIETY

Samuel Barber : Reincarnations op.16 : « The coolin’ »

Polyphony

Stephen Layton, direction

HYPERION