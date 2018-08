Le programme classique de Julien Hanck : Bach, Say, Petrassi, Sibelius

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Robert Schumann

5 StückeimVolkston opus 102 : 1. Mit Humor - pour violoncelle et piano

Ivan Karizna, violoncelle

Takashi Sato, piano

QEC2017D

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 : Prélude

Ivo Pogorelich, piano

DG 1986

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 : Allemande

Walter Gieseking, piano

Music and arts CD-743

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 : Courante

Glenn Gould, piano

CBS M2K42268

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 : Bourrées I et II - pour clavier / version pour piano

Martha Argerich, piano

DGG 4775870

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise pour piano n°2 en la mineur BWV 807 : 6. Gigue

Yulianna Avdeeva, piano

Mirare MIR328

Fazil Say

Four cities - pour violoncelle et piano :

- Bodrum - Ankara

Fazil Say, piano

Nicolas Altstaedt, violoncelle

Warner 190295867249

Leonard Bernstein

Trio pour piano, violon et violoncelle : Tempo di marcia

Trio Neave : Anna Williams, violon - Mikhail Veselov, violoncelle - Eri Nakamura, piano

Chandos CHAN10924

Richard Wagner

Wesendonck Lieder WWV 91 - arrangement pour mezzo-soprano et orchestre

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Philharmonia Orchestra

Otto Klemperer, direction

Warner 0190295690205/10

Gustav Mahler

Kindertotenlieder : Nun seh' ich wohlwarum so dunkleFlammen

Maureen Forrester, contralto

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch, direction

Sony 88875169792-63

Goffredo Petrassi

Concerto : Rondo - pour piano et orchestre

Alfonso Alberti, piano

Orchestre Symphonique National de la Rai de Turin

Arturo Tamayo, direction

STR 33824

Franz Schubert

Aufdemstrom opus posth 119 d 943

Luc Berge, cor naturel

Inge Spinette, pianoforte

Yves Saelens, ténor

Explicit records FUG541

Robert Schumann

Sonate n°1 en fa dièse mineur opus 11 : Scherzo et intermezzo

Pierre-André Volondat, piano

Saphir LVC 1085

Georg Friedrich Haendel

Acis and Galatea : Mourn all ye muses weep all ye swains (Chœur)

Orchestre du Festival de Musique Ancienne de Stour

Alfred Deller, direction

HMC 21617

Jean Sibelius

Symphonie n°7 en do Majeur opus 105 :

- 5 mesures avant le Poco rallentando al adagio

- Presto

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

DGG 4795277

Georges Enesco

Quatuor n°2 en ré mineur opus 30 : Andante pensierosoed espressivo - pour trio à cordes et piano

Quatuor Tammuz : Daniel Gaede, violon - Lars Anders Tomter, alto - Gustav Rivinius, violoncelle - Oliver Triendl , piano

CPO 777 506-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette en la Majeur k 581 : larghetto

Quatuor Borodine : Julian Milkis, clarinette - Rouben Ahronian, violon - Andrei Abramenkov, violon - Igor Naidin, alto - Valentin Berlinski, violoncelle

Lontano 2564 69074-6

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré mineur opus 47 : Allegro non troppo

Orchestre Symphonique de Boston

Andris Nelsons, direction

DGG 4795202

Nicolas Rimski-Korsakov

Capriccio espagnol opus 34 : Fandango asturiano - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Londres

Antal Dorati, direction

Mercury 434308-2