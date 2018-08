Le programme classique de Christophe Dilys : L'Angleterre dans tous ses états

PROGRAMMATION MUSICALE

Franz Waxman

Bande originale du film Rebecca (1940, Hitchcock, Selznick International Pictures)

Orchestre de la radio tchécoslovaque de Bratislava

Adriano, direction

Gustav Holst : « Nunc dimittis »

Rebecca Quiney, soprano

Oliver Condy, ténor

Exultate Singers

David Ogden, direction

Imogen Holst : « Myonly Joe and dearie »

Catherine Wilmers, violoncelle

Simon Marlow, piano

Le Concert royal de la Nuit

Louis Constantin : Entrée des Ombres (2e veille), Air pour les Grâces (2e veille)

Anonyme : Libertas (Grand Ballet | le Soleil), All’impero d’Amore (Grand Ballet | le Soleil)

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Ralph Vaughan Williams : Three Shakespeare Songs : « The cloud capp’dtowers », « Full fathom five », « Over hill, over dale »

« It was a lover »

Corine Durous, piano

Choeur de chambre Les Eléments

Joël Suhubiette, direction

Percy Grainger : Mock Morris

Martine Jones, piano

Orchestre de la bande originale du film Howards end

Harry Rabinowitz, direction

James Van Heusen : « Myheartgoescrazy »

Bing Crosby, chanteur

Orchestre de Spike Jones

Edgar Meyer : « F.C.’sJig », « Appalachiawaltz »

Mark O’Connor, violon

Yo-Yo Ma, violoncelle

Edgar Meyer, contrebasse

William Walton : Première symphonie, en si bémol mineur ; quatrième mouvement : Maestoso – Brioso edardentemente – Vivacissimo – Maestoso

Orchestre symphonique de Londres

Colin Davis, direction

Edward Elgar : Sérénade pour cordes, en mi mineur, op. 20 ; deuxième et troisième mouvements : Larghetto et Allegretto

English String Orchestra

William Boughton, direction

Alexandre Borodine : Quintette avec piano, en do mineur ; premier mouvement : Andante

Jolanta Münch, piano

Camerata Quartet

G.F. Haendel : Il trionfodel tempo e deldisinganno, HWV 46a : « Crede l’uomch’egliriposi »

Sara Mingardo, contralto

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

Gaspar Sanz / Gabriela Montero (improv.) : « Canarios »

Gabriela Montero, piano

Alan Menken : « A Whole New World » (in Aladdin, Disney, 1992), dans le style d’un concerto pour piano de Frédéric Chopin (arr. Donald Fraser)

Carol Rosenberger, piano

English Chamber Orchestra

Donald Fraser, direction

Hector Berlioz : Les Nuits d’été, op. 7 : Villanelle

Howard Crook, ténor

Orchestre de l’Opéra national de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

Frederick Delius : « On hearing the first cuckoo in spring », RT VI/19 n°1

Orchestre symphonique de Londres

Vernon Handley, direction

Arthur Benjamin : « Jamaican Rumba »

Piers Lane, piano

« The Storm CloudsCantata »

Claire Henry, mezzo-soprano

Ambrosian Singers

Royal Philharmonic Orchestra

Elmer Bernstein, direction

Giovanni Girolamo Kapsberger : Sinfonia n°8

L’Arpeggiata, dir. Christina Pluhar

Max Richter / Antonio Vivaldi : Spring 1

Daniel Hope, violon

Orchestre de chambre de Zurich

Jean Sibelius : « La Fille de Pohjola », op. 49

Orchestre philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

Jean-Sébastien Bach : Cinquième suite pour violoncelle, en do mineur, BWV 1011 : 6. Gigue

Elena Andreyev, violoncelle

Francis Poulenc : « Ave Maria », FP 175

Chœur de femmes Calliope

Régine Théodoresco, direction