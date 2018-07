Programme classique de Max Dozolme : Tartini, Glinka, Theile, Jadin, Roussel, Sibelius...

PROGRAMMATION MUSICALE

Edino KRIEGER

Abertura Brasileira

Orquestra Sinfonica da Universidade Estadual de Londrina, Norton Morozowicz (dir.)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano n°42 K.526 : I. Molto Allegro

Arthur Grumiaux (violon), Clara Haskil (piano)

Decca 2010

Giuseppe TARTINI

Sonate n°17 : I. Andante Cantabile

Chiara Banchini (violon)

Albert ROUSSEL

Le marchand de sable qui passe : Scène finale

Orchestre National Royal d’Ecosse

Stéphane Denève, direction

Jean SIBELIUS

Impromptu en si min op 5 n°5

Leif ove Andsnes (piano)

Dimitri CHOSTAKOVITCH

Sonate pour violoncelle op. 40 : II. Allegro

Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Pascal Amoyel (piano)

Johann THEILE

Achdaßichhörensolte

Alice Foccroulle (soprano)

Ensemble Inalto

Lambert Colson, direction

Hyacinthe JADIN

Quatuor à cordes op. 1 n°2 : III. Pastoral

Quatuor Franz Joseph

Nico MUHLY

Pleasure Ground : Part III

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Louis Langrée, direction

Michelangelo FALVETTI

Il diluviouniversale : Dolce sposoNoe

Mariana Flores (soprano)

Fernando Guimaraes (ténor)

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

Michelangelo FALVETTI

Il diluviouniversale : Il gran Dio di pietà

Mariana Flores (soprano)

Fernando Guimaraes (ténor)

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

Alexandre GLAZOUNOV

Quatuor à cordes n°7 en Ut Maj op 107 : III. Dans la forêt mystérieuse

Quatuor à cordes d’Utrecht

Mikhail GLINKA

Russlan et Ludmilla : Ouverture

Orchestre du théâtre de Kirov

Valery Gergiev, direction

Johannes BRAHMS

Sextuor à cordes n°1 op. 18 : III. Scherzo

Augustin Dumay et Svetlin Roussev (violon), Miguel Da Silva et Marie Chilemme (alto), Henri Demarquette et Aurélien Pascal (violoncelle)

Gyorgy LIGETI

Études livre I : II. Cordes à vide

Pierre Laurent Aimard (piano)

Joseph HAYDN

Quatuor à cordes n°61 en ré min op 76 n°2 (HOB III : 76) « Les quintes » : I. Allegro

Quatuor Amadeus

Giovanni BOTTESINI

Concerto pour contrebasse n°2 en si mineur : I. Allegro moderato

Edgar Meyer (contrebasse)

Orchestre de Chambre de Saint Paul

Hugh Wolff, direction

Henry PURCELL

Since from my dear astrea's sight

Alfred Deller (haute-contre), Wieland Kuijken (basse de viole), William Christie (clavecin)

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS

Folk songs of the four seasons : Summer

Choir of Clare College Cambridge

English Voices

Dimitri Ensemble

David Willcocks, direction