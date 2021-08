Le programme classique de Yannick Millon : Enfance et contes

Le programme classique de Yannick Millon (Classica) : retour en enfance avec Mozart, Debussy, Ravel ou encore Benjamin Britten...

Programmation musicale

Leopold Mozart - Edmund Angerer

Divertissement en Ut Maj (Symphonie des jouets)

1. Allegro

Orchestre De Chambre Jean François Paillard

Jean François Paillard (dir.)

ERATO

Robert Schumann

Scènes d'enfants op. 15

9. Ritter vom Steckenpferd

10. Fast zu ernst

11. Fürchtenmachen

12. Kind im Einschlummern

13. Der Dichter spricht

Martha Argerich (piano)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Gustav Mahler / Friedrich Rückert

Kindertotenlieder

3. Wenn dein Mütterlein

Brigitte Fassbaender (mezzo-soprano)

Orchestre Symphonique Allemand De Berlin

Riccardo Chailly (dir.)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Claude Debussy

Children's corner pour piano

1. Doctor gradus ad parnassum

2. Jimbo's lullaby

3. Serenade for the doll

4. The snow is dancing

5. The little shepherd

6. Golliwogg's cake-walk

Arturo Benedetti-Michelangeli (piano)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Claude Debussy

Noël des enfants qui n'ont plus de maison

Bernard Kruysen (baryton)

Noël Lee (piano)

VALOIS

Claude Debussy / Traditionnel du Poitou

Berceuse

Antonin Rondepierre (soprano)

LIGIA DIGITAL LIDI

Benjamin Britten / Myfanwy Piper

The turn of the screw, Acte I scène 6 - Many nouns it is we find - The lesson

Jennifer Vyvyan (soprano) : La gouvernante

David Hemmigs (soprano) : Miles

Olive Dyer (soprano) : Flora

English Opera Group Orchestra

Benjamin Britten (dir.)

London

Alexandre Desplat

The Tree Of Life - River - BO du film de Terence Malik

Alexandre Desplat (piano)

LAKESHORE RECORDS

Maurice Ravel

Ma mère l'Oye M 60 5. Le jardin féerique - pour piano à quatre mains

Eric Heidsieck (piano)

Tania Heidsieck (piano)

ERATO

Maurice Ravel / Colette

_L'enfant et les sortilèges Ah c'est elle c'est elle (1er tableau) - L'enfant et La princesse Toi le coeur de la rose (1er tableau) - L’enfan_t

Nadine Sautereau (soprano)

Martha Angelici (soprano)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Ernest Bour (dir.)

TESTAMENT

Engelbert Humperdinck / Adelheid Wette

Hänsel und Gretel : Der kleine Sandmann bin ich , Acte II Scène 2 - Hänsel Gretel et le marchand de sable Hänsel und Gretel : Abends will ich schlafen gehn, Acte II Scène 2 - Hänsel et Gretel

Elisabeth Schwarzkopf (soprano) : Hänsel

Elisabeth Grummer (soprano) : Gretel

Anny Felbermayer (soprano) : Le marchand de sable

Philharmonia Orchestra

Herbert von Karajan (dir.)

EMI

Alexander Von Zemlinsky

Die Seejungfrau 1. Sehr mässig bewegt

Orchestre Philharmonique D'Helsinki

John Storgards (dir.)

ONDINE

Antonín Dvorák / Jaroslav Kvapil

Rusalka Allegro molto, Acte I Hou hou hou, Acte I - Les 3 nymphes

Jana Jonasova (soprano)

Daniela Šounová-Brouková (soprano)

Anna Barova (contralto)

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Vaclav Neumann (dir.)

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-noisette op 71 Acte II / Tableau III : Danse de la Fée Dragée

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Antal Dorati (dir.)

Philips

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La belle au bois dormant op 66 Panorama (Acte II)

Orchestre Symphonique De Londres

Anatole Fistoulari (dir.)

Philips

Philippe Boesmans / Joël Pommerat

Pinocchio

Ouverture Prologue Scène 1

Stéphane Degout (baryton) : Le directeur de la troupe

Vincent Le Texier (baryton) : Le père

Chloe Briot (mezzo-soprano) : Le pantin

Orchestre Du Théâtre De La Monnaie De Bruxelles

Patrick Davin (dir.)

CYPRES

Serge Prokofiev

Cendrillon op 87 La fée Printemps (Acte I) La fée Eté (Acte I) Sauterelle et libellule (Acte I)

Orchestre Symphonique De La Radio De Moscou

Guennadi Rojdestvenski (dir.)

AUDIOPHILE

Paul Dukas / Maurice Maeterlinck

Ariane et Barbe-Bleue Prélude / A mort (Acte I)

Tony Aubin (dir.)

GALA

Béla Bartók / Bela Balacz

Le château de Barbe-Bleue op 11 SZ 48 La septième porte (Les femmes de Barbe-bleue) - Hajnalban az elsöt t leltem

Siegmund Nimsgern (baryton) : Barbe bleue

Tatiana Troyanos (mezzo-soprano) : Judith

Orchestre Symphonique de la BBC

Pierre Boulez (dir.)

Sony Classical