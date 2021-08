Été Classique de Cyrielle Ndjiki - Le féminin dans les contes

Prenons la mer pour un voyage musical imaginaire à la rencontre des personnages féminins des contes de fée. Au programme, des sirènes, la fée carabosse en passant par le Petit Chaperon Rouge ou encore Boucles d'Or...

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo - Il vostro maggio (Acte II, scène 2 et 3) : Air des deux sirènes

Catherine Bott (soprano) : une sirène

Ana Maria Rincon (soprano) : une sirène

Christopher Hogwood (dir.)

Academy of Ancient Music

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Casse-Noisette op 71 (Acte II, scène 3) - Danse de la fée Dragée (arrangement pour deux pianos)

Martha Argerich (piano)

Mirabela Dina (piano)

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel (Acte I) - Air de la mère

Julia Hamari (mezzo-soprano) : la mère

Georg Solti (dir.)

Wiener Philharmoniker

Serge Rachmaninov

Etude-tableau en mi bémol mineur op 33 n°6 : Le chaperon rouge

Sanja Bizjak (piano)

DISCAUVERS

Bohuslav Martinu

Un conte de fée de Boucles d’Or - pour piano : dumka

Giorgio Koukl (piano)

NAXOS

Henry Purcell

The Fairy Queen (3ème partie) : O Let Me Weep For Ever Weep (plainte d’une nymphe)

Jennifer Vyvyan : une nymphe

Benjamin Britten (dir.)

Orchestre de chambre anglais

DECCA ELOQUENCE

Amadeo Vives

Euda d’Uriac - Ballet des sorcières - pour orchestre

Jaime Martin (dir.)

Orchestre Symphonique de Barcelone et National de Catalogne

TRITO

Maurice Ravel

L’enfant et les sortilèges (1er tableau) : Ah c’est elle, c’est elle

Chloé Briot (mezzo-soprano) : l’enfant

Sabine Devieilhe (soprano) : la princesse

Mikko Franck (dir.)

Orchestre Philharmonique de Radio France

PARLOPHONE

Paul Dukas

Ariane et Barbe-Bleue : Où sommes-nous (Acte I)

La nourrice

Ariane

Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Ouverture

Neville Marriner (dir.)

Academy of Saint-Martin-in-The-Fields

PHILIPS

Maurive Ravel

Schéhérazade op 35 – Asie

Renée Flemming (soprano)

Alain Gilbert (dir.)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joe Hisaishi

Extrait de la BO du film Princesse Mononoké réalisé par Hayao Miyazaki

Modest Moussorgski

Tableaux d’une exposition : La cabane sur des pattes de poule – transcription pour piano et orgue

Vera Nikitine (orgue et arrangement)

Katherine Nikitine (piano)

EDITIONS HORTUS

Univers zéro

Carabosse

Charles Gounod

La nonne sanglante - Ouverture

Adolphe Adam

Giselle (acte II) Scènes des Willis

Modest Moussorgski

Une nuit sur le mont chauve – pour orchestre

Lou Levy

Ding, dong, the witch is dead

FRESH SOUND RECORDS

Manuel Rosenthal

Les soirées du Petit Juas : 7. Irène reine des Sirènes - pour quatuor à cordes

Quatuor Danel

Marc Danel (violon)

Gilles Millet (violon)

Juliette Danel (alto)

Guy Danel (violoncelle)

CALLIOPE

John Williams

Harry Potter à l’école des sorciers

Extrait de la BO du film Harry Potter à l’école des sorciers réalisé par Chris Columbus