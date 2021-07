Été Classique de Christophe Dilys - Symphonies de gare, romans de plage

Un invité aujourd’hui : Christophe Bigot, professeur de littérature, avec qui nous explorons les liens entre la musique et la littérature. Au programme : Howards End de E.M. Forster, Mozart, Virginia Woolf, Gabriel Fauré, Marcel Proust, Miklos Rozsa et même Mme Bovary de Gustave Flaubert...

Programmation musicale

Maurice RAVEL

Schéhérazade - “la flûte enchantée”

Orchestre des Concerts Lamoureux

Eugène Bigot (dir.)

Janine Micheau (soprano)

EMI

Ludwig van BEETHOVEN

Symphonie n°5 en ut mineur, op.67 - IV. Allegro Orchestre de Chambre d’Europe

Nikolaus Harnoncourt (dir.)

TELDEC

Wolfgang Amadeus MOZART

Requiem - Introït et Kyrie

Collegium Vocale de Gand

Orchestre des C.E.

Philippe Herreweghe (dir.)

HARMONIA MUNDI

Franz Schubert

Quintette D 6667 - I. Allegro Vivace

Quatuor de Leipzig

Andreas Seidel (violon)

Ivo Bauer (alto)

Matthias Moosdorf (violoncelle)

Christian Ockert (contrebasse)

Christian Zacharias (piano)

MUSIKPRODUKTION DABRINGHAUS UND GRIMM

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi - “O mio babbino caro”

Orchestre Philharmonique de Londres

John Pritchard (dir.)

Kiri Te Kanawa (soprano)

UP ART

Richard ROBBINS

In the piazza signora - Bande-Originale du film A Room With a View de James Ivory

Orchestre Philharmonique de Londres

John Pritchard (dir.)

UP ART

Ludwig van Beethoven

Sonate n°23 en fa mineur, op.57 “Appassionata” - 3e mouvement

Ronald Brautigam (pianoforte)

BIS

Gabriel FAURÉ

Ballade pour piano et orchestre

Orchestre National de Lorraine

Jacques Mercier (dir.)

Philippe Cassard (piano)

LA DOLCE VOLTA

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle en ut mineur, BWV 1011 - Allemande

Steven Isserlis (violoncelle)

HYPERION

Jean-Sébastien BACH

Suite pour archiluth en sol mineur, BWV 995 - Gavottes I et II D’après la suite pour violoncelle en ut mineur, BWV 1011

Thomas Dunford (archiluth)

ALPHA

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor – “Eccola... il dolce suono" et “Ardon gli incensi”

Concerto Köln

Evelino Pido (dir.)

Natalie Dessay (soprano)

VIRGIN

Miklos Rozsa

Madame Bovary - Valse

Philharmonie de chambre de Prague

Enneth Alwyn (dir.)

SILVA SCREEN

Frédéric CHOPIN

Nocturne n°2 en mi bémol Majeur op.9 - Arrangement pour violon et piano

Pablo de Sarasate (arr. et violon)

PEARL

Frédéric CHOPIN

Nocturne n°2 en mi bémol Majeur op.9 - Arrangement pour violon et piano

Catherine Manoukian (violon)

Akira Eguchi (piano)

MARQUIS

Roland de LASSUS

Ô doux parler

Vox Luminis

Kerlijne Van Nevel (soprano)

Clara Coutouly (soprano)

Jan Kullmann (contre-ténor)

Philippe Froeliger (ténor)

Barnabas Hegyi (contre-ténor)

Caroline Weynants (soprano)

MUSIQUE EN WALLONIE

Bibliographie

Edward Morgan Forster

Howards End

10/18 (2006)

Traduit de l'anglais par Charles Mauron

Zadie Smith

De la beauté

Gallimard 2007

Traduit de l'anglais par Philippe Aronson

Virginia Woolf

Le quatuor à cordes

Folio (2013)

Traduit de l’anglais par Michèle Rivoire

Edward Morgan Forster

Avec vue sur l’Arno 10/18 (2006)

Traduit de l'anglais par Charles Mauron

Marcel Proust

Du côté de chez Swann - Lecture par Romane Bohringer

Marcel Proust le musicien (2011)

UNIVERSAL MUSIC

Jean Mattern

Suite en do mineur Sabine Wespieser Editeur (2021)

Gustave Flaubert

Madame Bovary

Folio (2001)

Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes - Une étude en rouge

Librio (2004)

Traduit de l'anglais par Lucien Maricourt