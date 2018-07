Le programme classique de Max Dozolme : Boeldieu, Jolivet, Tchaïkovski, Chopin, Webern...

Carl Maria von Weber

Symphonie 1 : III. Scherzo

Orchestre symphonique de la BBC

Dir Juan Jose Mena

REF CHANDOS 643763

Carl Philipp Emmanuel Bach

Fantaisie en fa dièse mineur Wq 67 H 300

Alexei Lubimov, pianoforte

REF ECM 2017

Antoine Francisque

Prélude pour harpe

Bérengère Sardin, harpe triple

REF PRINTEMPS DES ARTS - PRI022

François Adrien Boieldieu

Concerto pour harpe en ut majeur : I. Allegro Brillante

Anaïs Gaudemard, harpe

Orchestre de l’opéra de Rouen Normandie

Dir Léo Hussain

REF CLAVES 2016

Henriette Renié

Concerto pour harpe : II. Adagio

Emmanuel Ceysson

Orchestre régional Avignon Provence

Dir Samuel Jean

REF NAIVE 2015

Dorothy Ashby

Why did you leave me ?

Dorothy Ashby (harpe), Richard Davis (basse), Grady Tate (batterie),

Jimmy Cleveland, Quentin Jackson, Sonny Russo, Tony Studd (trombones)

REF CHARD 2015

André Jolivet

Concerto pour trompette n°2 : II. Grave

Maurice André, trompette

Orchestre de l’association des Concerts Lamoureux

Dir André Jolivet

REF ERATO 2004

Ludwig van Beethoven

Variations sur la marche turque des Ruines d’Athènes

Sviatsoslav Richter, piano

REF JVC 1986

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Sextuor op.70 « Souvenir de Florence » : IV. Allegro Vivace

Lise Berthaud (alto), Ophélie Gaillard (violoncelle)

Quatuor Novus

REF APARTE 2017

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : « Deh vieni alla finestra »

Thomas Allen (baryton)

Orchestre Philharmonique de Londres

Dir Bernard Haitink

REF EMI 2008

L’ O-M-N-I (Opus Musical Non Identifié) du jour…

Knut Nystedt

Immortal Bach

Ensemble 96

REF 2L 2009

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°1 : I. Allegro Maestoso

Evgueny Kissin (piano)

Orchestre Philharmonique de Moscou

Dir Dimitri Kitaienko

REF RCA 1995

Frédéric Chopin (arrangement Jean Françaix)

Jean Françaix nous parle de la pièce…

3 écossaises op. posth 72

Ensemble Amadé

Dir Klaus Rainer Scholl

REF ALCRA 1997

Heinrich Isaac

Mon père m’a donné mari

Cappella Sancti Michaelis Currende Consort

Dir Erik van Nevel

REF ETCETERA 2008

Anton Webern

Langsamer Satz

Quatuor Diotima

REF NAIVE 2016