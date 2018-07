Été Classique Après-midi, par Judith Chaine

Henry Purcell

Dioclesian : Ouverture

Solistes Baroques Anglais

Dir. John-Eliot Gardiner

REF ERATO 75473

Georg Friedrich Haendel

Jephtha HWV 70 : How dark O Lord are thy decrees (Acte II Sc 4) Choeur

The Sixteen

Dir. Harry Christophers

REF COR 16121

Johannes Brahms

Variations et fugue pour piano en Si bémol Maj sur un thème de Haendel, op 24

Alfred Brendel à Vienne en 1979

REF DECCA 4833288

Edouard Grieg

Peer Gynt suite n°2 op 55 : Chanson de Solveig

Orchestre Philharmonique de New-York

Dir. Leonard Bernstein

REF SONY CLASSICAL 88875026142

Nicolas Rimski-Korsakov

Snegourotchka : A-u a-u (Prologue) Air de Snegourotchka le Printemps le Père Gel

Anna Netrebko et l’Orchestre du Théâtre de Mariinsky

Dir. Valery Gergiev

REF DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 6151

Alexandre Glazounov

Le chant du ménestrel op 71 - pour violoncelle et orchestre

Mstislav Rostropovitch et L’Orchestre Symphonique de Boston

Dir. Seiji Ozawa

REF DGG 002894796743

Jean-Fery Rebel

Les Elémens : Le Chaos

Ensemble Pygmalion

Dir. Raphaël Pichon

REF HARMONIA MUNDI 902288DI

Jean-Philippe Rameau

Messe de Requiem : Requiem æternam - sur des thèmes de _Castor et Pollux_de Rameau

Stéphane Degout et l’Ensemble Pygmalion

Dir. Raphaël Pichon

REF HARMONIA MUNDI 902288DI

François Couperin

Les Barricades Mystérieuses

Second livre de pièces de clavecin Ordre VI : 5

Dans un arrangement pour théorbe, de et par Benjamin Perrot

REF MIRARE MIR386

La strada del bosco, Chanson populaire italienne

Luciano Pavarotti et l’Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Dir. Henry Mancini

REF DECCA 421052-2

Alain Romans et Jacques Tati

Les vacances de monsieur Hulot : Quel temps fait-il à Paris ?

REF PHILIPS 836983-2

André Gagnon et Michel Tremblay

Lettres de Madame Roy à sa fille Gabrielle : - Souviens-toi - Les grands blés

Marie-Nicole Lemieux et l’Orchestre Symphonique de Trois Rivières

Dir. Jacques Lacombe

REF ADCD 10333

Jean-Sébastien Bach

Prélude pour piano en Ut Maj BWV 846 Fugue pour piano en Ut Maj BWV 846

Catherine Collard, piano

REF INA 262027

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 244a : Klagt Kinder klagt es aller Welt : Erhalte mich (2ème partie)

Air de haute-contre

Damien Guillon et l’Ensemble Pygmalion

Dir. Raphaël Pichon

REF HMC 902211

W.A.Mozart

Quatuor avec hautbois en Fa Maj K 370

Heinz Holliger (Hautbois), Thomas Zehetmair (violon), Tabea Zimmermann (alto) & Thomas Demenga (violoncelle)

REF PHPS 434076-2

Jacob Clemens Non Papa

Adieu délices de mon coeur - pour ensemble de vents

Ensemble La Caccia

REF KTC 1287

Jacob Clemens Non Papa

Missa A la fontaine du prez : Gloria

Ensemble Huelgas

Dir. Paul van Nevel

REF SONY 88697780692

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double, pour clarinette solo clarinette, enregistrée sur bande magnétique et dispositif de spatialisation

Alain Damiens, clarinette

REF IRCAM CD 0002 F

Alban Berg

Suite lyrique pour orchestre à cordes : Presto delirando - Largo desolato

Ensemble Resonanz

Dir. du violoncelle par Jean Guihen Queyras

REF HMC 902150

Piotr Illitch Tchaikovski

Eugène Onéguine : Kudà kudà kudà vi udalilis (Acte II) Air de Lenski

Daniil Shtoda et L’Orchestre Philharmonique de Russie

Dir. Constantine Obelian

REF DE 3348