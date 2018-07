Été Classique Après-midi, par Judith Chaine

Domenico Scarlatti

Sonate en ré min l 422 k 14, pour piano

Martha Argerich

REF EMI 5569752

Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus HWV 232 : De torrente in via bibet (Duo et Choeur)

Gloria Patri et Filio (Choeur)

Zsuzsi Toth & Caroline Weynants (sopranos)

Vox Luminis, direction Lionel Meunier

REF ALPHA370

Georg Friedrich Haendel, arrangement Wilhelm Kempff

Suite n°1 en Si bémol Maj HWV 434 : Menuet

Anne Quéffelec

REF MIR 206

Hans Sitt

6 Albumblätter op 39 : Albumblatt op 39 n°1

Tabea Zimmermann et Thomas Hoppe

REF MYR014

Jean Sibelius

Ristilukki - pour basse et orchestre

Matti Salminen et l’Orchestre Philharmonique d’Helsinski

Dir. John Storgards

REF ODE 1132-2

Jean Sibelius

Pièces op 81 : Valse - pour violon et piano

Nicolas Dautricourt & Juho Pohjonen

REF LDV23

Jean-Sébastien Bach, arrangement Gustav Mahler

Suite n°3 en Ré Maj BWV 1068 : Air - arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Dir. Esa-Pekka Salonen

REF SK 89012

Philip Glass

Einstein on the beach : Knee play 1 (Acte I)

Ensemble Philip Glass

Dir. Michael Riesman

REF NONESUCH 79323-2

Thomas Adès

Arcadiana op 12 : O Albion - pour quatuor à cordes

REF RTBTC1CD

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie en ut min K 475 - version avec accompagnement librement composé par Grieg pour un second piano

Elisabeth Leonskaja & Sviatoslav Richter

REF TELDEC 4509-90825-2

“Ca' the yowes”, chanson traditionnelle anglaise pour voix et piano

Arrangement Benjamin Britten

Christian Gerhaher & Gerold Huber

REF BR KLASSIK 900131

Bela Bartok

Contrastes Sz 111 BB 116 : Verbunkos - pour violon clarinette et piano

Laurent Korcia, Michel Portal et Jean-Efflam Bavouzet

REF V 4991

Georges Enesco

Première des Deux Rapsodies roumaines op 11 (La Maj)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dir. Constantin Silvestri

REF EMI 7233742

Richard Heuberger

Der Opernball op 40 : Geh'n wir in's Chambre séparée (Acte II)

(Duo Hortense & Henri)

Brigitte Fassbaender & Nicolai Gedda

Orchestre Symphonique Graunke

Dir. Franz Allers

REF EMI 6829832

Charles Ives

La question demeurée sans réponse, pour trompette et orchestre

Michael Sachs (trompette) & L’Orchestre de Cleveland

Dir. Christoph von Dohnanyi

REF DECCA 443172-2

Frantisek Ignac Antonin Tuma

Stabat Mater en sol min, pour ensemble vocal à 4 voix et basse continue

Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704

Dir. Vaclav Luks

REF SU 4160-2